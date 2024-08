Porque é que só me apaixono por gajos muito altos. Uma análise aprofundada

Este artigo foi originalmente publicado na VICE UK.

Comecemos por deixar uma coisa clara: eu meço 1,65 m e considero-me uma agnóstica da altura. Já namorei com homens que mediam 1,93 m e com outros que afirmavam medir 1,70 o que, traduzido, significa: “Na realidade meço 1,67, mas ignoremos este pequeno detalhe”. Também já fui “a alta” quando andei com miúdas mais baixas que eu. A minha viagem por todo o espectro da fita métrica levou-me a uma conclusão muito importante: se olhares para um tipo alto e pensares, Uau, que giro, é muito provável que isso se deva apenas ao facto de ele ser extremamente alto.

Este dado não será novidade nenhuma para quem tenha lido o artigo da Reductress “Is He Cute or Is He Just Tall and White?”. Apesar disso, cada vez que entra um homem muito alto na sala – daqueles que para lhe ver a cara é preciso inclinar a cabeça para trás – o raciocínio sai disparado pela janela. Esta é a razão pela qual uma loucura passageira se apoderou dos norte-americanos em relação a Beto O’Rourke, o candidato democrata às eleições de 2020 que mede, nada mais nada menos, que 1,93 m. É também a razão pela qual as pessoas gostam de Jason Segel, um tipo que não nego que tenha uma cara atraente, mas cujo principal atributo físico é a sua altura, também 1,93 m.

Catherine, 26 anos, considera-se uma pessoa “obcecada com a altura” e diz que acha os homens muito altos irresistíveis. “Eu tenho 1,77 m de altura, por isso tendo a procurar homens altos”, diz-me por mensagem privada. E acrescenta: “Agora, estou obcecada com um gajo que mede 1,95 m que SEI que é um viciado em drogas, mas é tão alto que não me consigo conter. E posso dizer-te que quase de certeza não estaria minimamente interessada nele se não fosse pela altura”.

Sarah, de 31 anos, mede 1,62 m e diz que é “incapaz de ter sentimentos” por homens abaixo de 1,90 m. “Esta atração vem das fantasias com Jimmy Stewart (1,90 m) e Jarvis Cocker (1,87 m) e a influência da cultura dos memes, que me aborreceu o cérebro e agora só olho para os gajos altos”, revela. E realça: “O meu namorado mede 1,95 m e há anos que não tenho que me esticar para chegar ao que quer que seja”. A altura de um homem já alguma vez te impediu de veres outros aspectos seus menos desejáveis? “Não me arrependo de nada, mas, em retrospectiva, provavelmente não teria engraçado com um tipo que estava na biblioteca vestido exactamente como Frank de Donnie Darko se ele tivesse a altura de Peter Rabbit”, responde-me.

Joel, 1,93 m: “Se a minha estatura fosse normal, provavelmente seria moderador de um fórum de incels”. Foto cortesia Joel

O gosto de Sarah e Catherine por homens altos é compreensível. Vários estudos já demonstraram que a altura é um dos atributos físicos mais atraentes que um homem heterossexual pode ter (há muito menos estudos sobre as preferências de homens e mulheres homossexuais em relação à altura, embora algumas investigações sugiram que homens gay activos se sentem atraídos por homens mais baixos do que eles e que os homens passivos os preferem mais altos).

Vários homens heterossexuais altos com quem falei concordam completamente que o seu atributo da altura é uma vantagem injusta quando estamos a falar de engate. Joel Golby, antigo-jornalista da VICE (1,93 m) disse-me: “Até os 28 anos, nunca tinha percebido que, basicamente, a única razão pela qual fazia sexo é porque sou alto. Mas sim, essa é a única razão. Se tivesse uma estatura normal, seria certamente o moderador de um fórum de incels”.

No Twitter, falei com Chris, que tem 1,93 m e que me disse que percebe que tem uma clara vantagem nas aplicações de encontros devido à sua altura. “Há alguns anos, passei vários meses no Tinder e conheci lá a minha parceira”, revela. E acrescenta: “Depois de algumas semanas, coloquei a minha altura na biografia do perfil. A diferença no número de matches foi enorme e imediata”.

A maioria dos homens altos que me enviaram mensagens privadas para confirmar que sim, que as mulheres mostram uma “fraqueza” pela sua altura, mediam uma média de 1,93 m. A minha pesquisa não pretende ser um estudo científico de nenhum tipo, mas os homens com quem falei que mediam 1,95 m ou mais mostravam-se mais propensos a expressar frustração ou insatisfação com a altura.

Max, de 28 anos, que era tão grande quando nasceu que tiveram que o colocar no berço na diagonal, diz que, às vezes, gostaria de ser alguns centímetros mais baixo. “Fazer sexo na posição missionário com a cara dela ao nível do meu peito não é o fim do mundo – talvez seja para ela”, mas ter que me agachar 45 graus para nos enrolarmos não é confortável”.

Peter, de 25 anos, concorda que ser extremamente alto torna muitos aspectos da vida diária mais difíceis do que para pessoas de estatura normal. “És muito alto para ouvir o que as mulheres te dizem num bar ou numa discoteca, se não te inclinares; não podes esconder a tua falta de ritmo na pista de dança, porque toda a gente te vê e não há nenhuma maneira humana de dar um primeiro beijo romântico a alguém como nos filmes, porque a cabeça dela está cerca de 30 centímetros abaixo da tua”, lamenta.

O homem mais alto com quem falei, Tom, mede 2,05 m, a mesma altura que Hafor Júlio Björnsson (também conhecido como “A Montanha” em Game of Thrones) e auto-intitula-se “Gigantor, o Homem-Menino”. Tom trabalha perto do escritório da VICE em Londres e concordou em encontrar-se comigo, porque, sinceramente, eu não conseguia acreditar que houvesse realmente alguém tão alto.

“Obviamente, chamas mais a atenção. Pelo menos nasces com um tema de conversa para quebrar o gelo”, realça. E adianta: “Também é óbvio que cumpro todos os requisitos para quem procura um ‘homem alto e forte’”. Achas que a tua altura é atraente, especialmente para pessoas obcecadas por gajos altos? “As mulheres aproximam-se e a altura dá-lhes um tema de conversa inicial, o que não acontece se fores o gajo branco genérico número três”, responde Tom.

A maioria das mulheres com quem conversei não hesitou em dizer que os homens altos lhes pareciam mais atraentes e algumas reconheceram que a sua obsessão pela altura as fazia acabar com o homem errado, ou que as impedia de se focarem nos homens mais baixos. Catherine diz que não mudaria as suas preferências, mesmo que pudesse. “Os meus amigos repreendem-me por ser ‘altista’, mas não consigo evitar”, explica. E justifica: “Quando vejo homens que são muito giros, mas que são mais baixos, penso que oxalá me pudesse interessar por eles, mas enfim, acho que isto também é uma maneira de filtrar. Se não, gostaria de todos”.

Bom, se és uma mulher heterossexual disposta a tudo para estar com um homem alto, manda-me uma mensagem privada. Tenho os e-mails de montes deles na minha caixa de correio.

