O Clark Remixou “101” do Portico

Em alguns lugares, é osso estabelecer algum tipo de conexão com seus vizinhos que ultrapasse o “oi-tudo-bem” automático no corredor. Em outros, seu vizinho faz uma parceria musical com você. O segundo caso é o do Jack Wyllie, do Portico, e do Joe Newman, do alt-J: os dois viveram na mesma rua, em Southampton (Sul da Inglaterra), e agora Newman emprestou seus vocais para a faixa “101” do Portico.

Graças ao fato de pertencerem a mesma gravadora, a Ninja Tune, o Clark também foi chamado pra brincadeira e fez um remix da faixa, que foi feita pra soar como “uma música meio Dungen psicodélico… [apesar de] obviamente não chegar nem perto disso”, como o cara contou ao THUMP.

“Eu queria fazer um lance disco mais lento que me fizesse pensar em tomar ácido em plena luz do dia. No meio de um pasto, dando cambalhotas, bem alegre”, Clark acrescenta. “Eu amei trabalhar com os vocais, que voz deliciosa! Eu ouço ‘ela está tão louca de ecstasy’”. Por outro lado, Wyllie descreve o remix como “uma faixa tranquilamente ninhada, toda trabalhada no electro e que fala sobre medo”. “Amei a música toda”, diz. “Mas as últimas partes são muito inesperadas e vão direto pra um groove diferente, é incrível”.

Living Fields, disco do Portico, está disponível no Ninja Tune



