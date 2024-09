Um Primeiro Olhar Sobre o Novo Livro de Estratégia Criativa da Ableton

Bloqueio criativo é um problema que todos os artistas, sendo eles grisalhos romancistas ou jovens produtores de tropical house, têm que lidar regularmente. Não é à toa que um dos principais criadores de instrumentos da produção de dance músic, o pessoal da Ableton, se propôs a quebrar algumas barreiras criativas. Nesse sentido eles estão lançando um guia definitivo, Making Music – 74 Creative Strategies for Electronic Music Producers. Diferentemente dos manuais de usuário e posts nos fóruns de internet, a obra toma um formato mais fácil de digerir, solucionando problemas com o processo criativo.

Escrito por Dennis DeSantis, o chefe de documentação da Ableton, o Making Music dá ênfase à estratégia criativa ao invés da tecnologia. Um ponto que Dennis, um nativo de Detroit com PhD em composição clássica, fez questão de nos comunicar: “O livro não tem nada a ver com os produtos da Ableton,” alerta. “As palavras ‘Live’ e ‘Push’ [dois produtos chave da Ableton] sequer são mencionadas. Nossa ideia foi despir as coisas até o cerne e tratar delas de uma maneira musical.”

The Glitch Mob, na pele de Edward Ma, Justin Boreta e Josh Mayer tiveram acesso a uma versão antecipada do Making Music e Boreta falou com a gente sobre estratégia criativa.

Photo courtesy of Ableton

THUMP: Qual a sua principal origem de bloqueio criativo?

Boreta: As horas que costumamos travar são geralmente quando estamos tentando forçar o processo criativo. Como tentar fazer um quadrado passar por um buraco redondo.

Como vocês superam o bloqueio criativo?

Nós geralmente paramos e damos um tempo. Forçar quase nunca funciona. Alternativamente, nós tentamos algo completamente divertido e aleatório, e chamamos essa fase de “jogar espaguete na parede para ver o que gruda.”

O que vocês fazem para maximizar a criatividade? Tem um cenário específico que ajuda?

Nosso melhor trabalho é feito quando nós conseguimos tirar a mente pensante do caminho, e deixamos a intuição tomar conta. O melhor jeito de permitir que esse processo funcione é se divertir com o que está fazendo. É importante se divertir, ter um espaço aberto, sem julgamentos, para a exploração criativa

Foto: cortesia do The Glitch Mob

74 estratégias criativas são de mais?

Absolutamente não! Esse livro é meio como um livro de receitas, algo que você abre dentro do estúdio para pegar um pouco de inspiração.

Que lições do livro vocês recomendariam para um músico profissional?

O poder de apagar é importante. Nós fazemos isso religiosamente na parte final de cada faixa. É fácil esquecer que a magia da música acontece no espaço entre as notas. Quando damos conselhos para colegas produtores, na grande maioria das vezes, é sobre tirar e não acrescentar.

Quanto tempo vocês dedicam a aprender novas técnicas de produção?

Algo que amamos fazer é aprender novas técnicas e plugins quando estamos travados. É um ótimo jeito de continuar na zona criativa, mas mudar a perspectiva.

Foto: cortesia da Ableton

Que lições do livro vocês recomendariam para um aspirante a músico?

A realidade é que não existem atalhos. O processo de criar arte é, fundamentalmente, um processo de trabalho. Para a maioria de nós, cada nota é uma luta, e isso é simplesmente a natureza do processo. Nós temos uma imagem romântica do gênio artístico, que consegue tecer infinitas quantidades de material a partir do nada, mas esse tipo de artista é extremamente raro.

Este é um ponto crucial. Nós dizemos isso para as pessoas o tempo todo: não fique desapontado se você se frustrar, ou se sentir dificuldade intensa. Não espere uma ótima ideia começar a funcionar. Trabalhe enquanto espera uma grande ideia aparecer.

Making Music está sendo oficialmente anunciado nesta quarta (18) no painel da Ableton no SXSW panel. Para maiores informações, vá ao site deles.

Tradução: Pedro França