Prins Thomas Vai Lançar um Disco Triplo em Homenagem à Paradise Garage

O produtor de nu-disco norueguês Prins Thomas não masca a tanga na hora de sentar ao lado dos seus ídolos, seja nomeando um dos seus primeiros lançamentos como “Goettsching”, em homenagem ao vanguardista do proto-techno Manuel Göttsching, ou fazendo um remix oficial de nada mais nada menos que “Avalon”, do Roxy Music (co-produzida pelo também norueguês e também fera Lindstrøm), uma vez que o seu estilo meio clássicos-da-disco-com-filtro-do-Instagram passou a ser reconhecido pelo mundo inteiro.

O último lançamento do DJ escandinavo — um pendrive contendo uma mix em três partes, embalado numa latinha de sopa — é um aceno pop-art à lendária casa noturna nova-iorquina Paradise Garage. Como de costume, Thomas vem no embalo deixado pelo mítico DJ do club, Larry Levan, mas sem tentar copiar as manhas que fizeram dos sets de Levan a pedra filosofal do house.

Leia: Isso Sim É Noite Feliz: A História do Paradise Garage.

Thomas busca inspiração no espírito aventureiro de Levan, compilando três sets com estilos diferentes. O primeiro é um rolê retrô por pérolas meio abstratas de artistas que você (nem eu) certamente ouviu falar. Os discos dois e três apostam no house e techno que, imagino, o próprio Levan teria tocado caso não tivesse ido para o lado de lá da matéria em 1989 — Ricardo Villalobos, Robert Hood, DJ Harvey (como RV Cock) — antes da parada desmanchar em psicodelia e terminar absolutamente loucásso de substâncias com efeitos alucinógenos com o freak folk de “Baby’s Arms”, do roqueirão doidão Kurt Vile.

Paradise Goulash será lançado em outubro pela Eskimo Recordings.

Tracklist

CD1

01. Turns – Forever More Pt. III

02. Gabor Szabo – Galatea’s Guitar

03. Brian Bennett Band – Drum Odyssey

04. Aqua Bassino – Ibiza

05. Claude Speeed – VIN

06. Sun Araw – Ma Holo

07. Richard Schneider Jr. – Samba-Trip

08. Mistral – Starship 109

09. The Durian Brothers – Weggeputscht

10. Zazou Bikaye & CY1 – Lamuka

11. Berliner Ring – El Amarna

12. C Cat Trance – Dalbouka

13. A Split – Second – Scandinavian Bellydance

14. TM404 – 303/303/303/303/606

15. RVDS – Nerds

16. Len Leise – Dance Of The Ghosts

17. NSI. – Nikita

18. Wally Badarou – Voices

19. Jan Akkerman – Tranquilizer

CD2 01. Bjørn Torske – Nestor

02. Actress – Xoul Particles

03. Son.sine – Upekah

04. Hakimonu – Cadence 1 / Native A

05. Donato Dozzy & Tin Man – Test 7

06. I:Cube – Falling

07. Hieroglyphic Being – Imaginary Soundscapes 9

08. Forever Sound – Glowworm

09. Odd Numbers – Riviera

10. Dreamatic – I Can Feel It (Enzo Elia GFR Edit)

11. SW. – Untitled

12. Pev & Kowton – Low Strobe

13. Joachim Holm & Alejandro Mosso – Tre Melodi

14. Robert Hood – Drive (The Age Of Automation)

15. Abdulla Rashim – Moral Blinds

16. Dirty Jesus – Don’t Fuck With My Shit (RV Cock’s Black Cock Mix)

17. Marcos Cabral – Sweet & Sour

18. Box Saga – Zen And The Art Of Deadlines

19. Bjørn Torske – Nitten Nitti

20. Les Big Byrd – Roundhouse Blues

CD3

01. Ü – The Subdubba Beat (Stockholmia Glue Mix)

02. Petar Dundov – Sailing Off The Grid|

03. Louis Haiman – Ghosts Of Gratiot

04. Evigt Mörker – Högre

05. Morphosis – Silent Screamer

06. Sebbo – Watamu Beach (Moritz von Oswald Rework)

07. Young Marco – Biology Theme

08. Luke Abbott – Modern Driveway

09. Ricardo Villalobos – Defixia

10. Zadig – Quiet Orbit Around Gladia

11. Marcellus Pittman – The Mad Underdog

12. Stefan Vincent – Fool Me Again

13. Blacknecks – Don’t Dream It Be It

14. Siriusmo – Liu

15. Il Guardiano Del Faro – Ma Ci Pensi, Io E Te

16. Johanna Billing – This Is How We Walk On The Moon

17. Krater – Labyrint

18. Kurt Vile – Baby’s Arms