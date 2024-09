Procura-se um Amor que Curta Psy-Trance

Todo mundo sabe que o Tinder é aquele app malvado que tornou esse negócio de conhecer gente na rede pra tomar umas (ou dar uma rapidinha) popular. Mas hoje, o esquema de encontros modernos diversificou-se, com um novo aplicativo para cada tipo de gente — do Raya (Tinder para famosos) ao Bumble (Tinder feminista). Com exceção de um público chave: gente que pira em música. E é por isso que o Mix’d, novo aplicativo lançado na semana passada durante uma balada no Verboten em Nova York, parece uma ideia brilhante que, francamente, deveria ter rolado antes.

O princípio por trás do Mix’d é simples: você cria uma conta e escolhe seus DJs e artistas favoritos. O aplicativo tem um banco de dados gigantesco graças ao uso da API da Echo Nest, “empresa de inteligência musical” que foi comprada pelo Spotify em 2014, e mesmo quando testei o aplicativo em busca de coisas mais obscuras, ele conseguiu encontrar quase todos. Além disso, o Mix’d conta um útil algoritmo que sugere artistas semelhantes aos escolhidos, então montar seu perfil é rápido e bem simples — não é nada como OK Cupid.

Como sua conta fica ligada ao Facebook, o Mix’d também importa os futuros eventos aos quais você planeja ir. Assim ele combina você com outras pessoas que tem o mesmo gosto pra música e festas — basicamente o tipo de gente que você procuraria — e aí é só escolher o/a pretê naquele velho esquema de deslizar o dedinho na tela pra esquerda ou direita.

Noah Brunell, criador do Mix’d diz que se viu motivado a criar o aplicativo a partir de sua experiência pessoal: “Vou a muitos shows. É algo muito importante na minha vida, e todos meus amigos saem com caras ou minas do mesmo rolê”, diz. “Pensei, tem alguma coisa aqui. Pode soar meio cabeça-fechada, mas não acho que conseguiria sair com alguém que não curte os mesmos sons que eu. Se não consigo compartilhar estas experiências com quem passo tanto tempo, será um problema”.

Brunell comenta ainda que existem alguns espaços online onde pessoas com os mesmos gostos musicais podem interagir individualmente. “Temos os murais de eventos no Facebook, mas são interações em grupo, na maior parte”.

Uma funcionalidade essencial do Mix’d é seu “modo de show” que permite que você procure pessoas na sua região — por exemplo, o pessoal que tá na vibe da pegação em alguma balada próxima. Brunell afirma ter adicionado esta função porque eventos como shows e afins são locais em que os frequentadores são mais amigáveis e abertos a conhecerem gente nova, assim como qualquer um que ganhou uma massagem de um estranho esperando pra pegar água em um festival pode comprovar. “Você tem uma ligação com as pessoas ao seu redor, e as pessoas estão mais abertas às [outras] com quem estão partilhando do momento”, afirma Brunell.

Por mais que o Mix’d não tenha como competir com grandes concorrentes como o Tinder, Brunell planeja apresentar o app a fãs de dance music em festivais como Electric Zoo e TomorrowWorld. Ele também deixa claro que o Mix’d é para fãs de música em geral, não só a galera do dance — só parece assim por conta da sua rede até o momento. (“Avicii me fez curtir eletrônico”, diz, sem vergonha nenhuma.) Com o tempo, ele espera fazer do Mix’d mais que um aplicativo de relacionamentos ao incluir outras funções como notícias ligadas à música, venda de ingressos, merchandising, informações sobre viagens e páginas de artistas. “Idealmente, será uma parada única para tudo”.

