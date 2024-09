Ajude a Holly Herndon a Arquivar Tudo o que Pensamos e Criamos Sobre Música na Internet

Poucos músicos contemporâneos tratam o tema da internet com uma incisão crítica quanto a artista de São Francisco Holly Herndon. No decorrer de sua relativamente curta carreira, ela tem lidado com temas interrelacionados à internet com a transparência governamental online, o NSA (particularmente na canção e vídeo para “Home”), questionamentos sobre a decentralização da internet (se colocando no projeto SAGA de seu companheiro Mat Dryhurst), feudalismo digital, a comunidade ASMR e mais.

Agora, Herndon está trabalhando com o tópico do arquivo online. Na manhã dessa terça (1º) ela twitou que estava colaborando com Jennifer Walshe — e talvez, com você! — para construir um banco de dados de sons online criado pelos usuários, que você pode encontrar em seus primeiros estágios, aqui.

Holly e Jennifer publicaram um comunicado com o anúncio do projeto: “Artistas têm trabalhado com a internet durante décadas” dizem. “Enquanto nós vemos arquivos e textos críticos sobre esse trabalho surgirem, nós notamos que existe um grande foco em trabalho visual. Em um esforço para promover mais textos críticos, desenvolvimento de vocabulário e análise em nosso campo, nós estamos tentando juntar um arquivo de som e trabalhos de música que lidam com a internet desde seu início. Nós gostariamos que esse fosse um recurso que todos pudessem acessar”.

O objetivo é apoiar “a comunidade de som e música em compreender como a internet está moldando nosso campo e como os artistas têm atualmente respondido essa parte integral de nossas vidas”.

Herndon e Walshe deixam os parâmetros relativamente abertos para inclusões no banco de dado, explicando: “Nós definimos trabalho de som onde som é um componente essencial do trabalho, se não o foco. Nós definimos música para incluir mídia fixa e não fixa, acadêmica ou não acadêmica. O trabalho não precisa necessariamente existir online”.

Você pode ler seu comunicado inteiro e contribuir com o projeto aqui.

