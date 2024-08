Pussy Riot vem ao Brasil em abril

Em abril desse ano, a banda mais odiada pelo Putin fará dois shows no Brasil. O Pussy Riot, grupo russo feminista que se tornou mais conhecido por sua militância anti-Putin que sua música, se apresenta em dois eventos no país. No dia 19 de abril (sexta) elas tocam em Recife, no Abril Pro Rock, e no dia 20 (sábado) o grupo se apresenta com a banda paulistana Sapataria no festival Garotas à Frente. O evento acontece no Fabrique Club e também conta com o lançamento do livro homônimo ao festival de autoria de Sarah Marcus, que conta a história do movimento Riot Grrrl nos Estados Unidos.

O Pussy Riot foi formado em 2011 ficou conhecido em fevereiro 2012 por uma performance-oração contra o Putin na Catedral de Cristo Salvador, no centro de Moscou, depois da qual suas integrantes foram presas. No ano passado, o grupo invadiu a final da Copa do Mundo, também em protesto ao presidente.

Os ingressos para o Garotas à Frente já estão à venda a partir de R$80. Mais informações no evento.

