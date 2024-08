Qual é o problema do Papa com a cena do “beija-mão”?

Este artigo foi originalmente publicado na VICE Espanha.

Bem, então é o seguinte: caso ainda não tenhas reparado, o Papa tem um problema com a cena do beija-mão. Isto não seria uma questão, não fosse pelo simples facto de as pessoas (as católicas, entenda-se) morrerem de vontade de o fazer, de se porem de joelhos no chão e beijar-lhe o anel (às vezes até os pés).



Videos by VICE

Um costume que é muito normal na Igreja Católica desde há séculos, ou até antes e que não nos devia parecer estranho numa instituição que, não nos enganemos, se caracteriza pela submissão a uma hierarquia praticamente imutável ao longo dos séculos. E, ainda por cima, não é que Francisco tenha sido sempre tão meticuloso, visto que já lavou e beijou os pés de presos e migrantes.

https://twitter.com/CatholicSat/status/1110216790985113600

Mas, parece que, no outro dia, Francisco não estava para aí virado. Segundo o que o jornalista católico Edward Pentin escreveu no seu Twitter, o Papa recusa os símbolos de homenagem que os fiéis lhe prestam – algo que tem feito frequentemente ao longo do seu pontificado. Não pomos isso em causa, mas pelo vídeo que podemos ver acima (e pelo facto de não ter dito nada a ninguém em nenhum momento, até porque antes de começar podia ter avisado, não?) dá a sensação de que, simplesmente, não lhe apetecia.



Seja como for, o Papa acabou por protagonizar um gag ao vivo, que podia passar por algo saído directamente dos Monty Python ou… uma montagem. É um momento hilariante e quase no limite do ridículo: afasta a mão antes que cheguem, empurra as pessoas e até arranca a sua santa mãozinha das garras dos fiéis que, como águias reais a caçarem a presa, não querem soltar a mão do pontífice sem antes a beijarem. Uma montanha de beijos a morrerem no vazio, que, para além de criar momentos constrangedores, tornou toda a situação tensa e estranha, como a mulher que tenta beijá-lo de joelhos, mas nem assim. Francisco não tem piedade.

Segue a VICE Portugal no Facebook, no Twitter e no Instagram.



Vê mais vídeos, documentários e reportagens em VICE VÍDEO.