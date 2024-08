Qualquer um pode te espionar com o FaceTime, e a Apple não sabe o que fazer

Atualização 30/01/2019: depois da publicação deste guia, a Apple anunciou que desativou completamente o FaceTime, provavelmente enquanto trabalha para consertar o problema.

Uma nova falha bizarra do popular aplicativo de chamadas de vídeo e voz da Apple, o FaceTime, permite que a pessoa fazendo a chamada ouça pelo iPhone de quem recebe, mesmo se a pessoa não atendeu a ligação, segundo várias reportagens e usuários que dizem ter experimentado o bug.

Videos by VICE

O bug permite que alguém ligando para outra pessoa ouça o áudio do iPhone ou Mac da pessoa para quem ligou se adicionando na chamada. Aqui vai como o 9 to 5 Mac, a primeira publicação a relatar e reproduzir o bug, explicou o processo:

– Comece uma chamada de vídeo no FaceTime com um contato do iPhone.

– Enquanto a ligação é feita, vá até a parte de baixo da tela e clique em Adicionar Pessoa.

– Coloque seu número de telefone na tela de Adicionar Pessoa.

– Você vai começar uma chamada em grupo do FaceTime incluindo você, e pode ouvir o áudio da pessoa para quem ligou originalmente, mesmo se ela não atender a chamada.

https://twitter.com/arvanaghi/status/1090086776624930816

Now you can answer for yourself on FaceTime even if they don’t answer🤒#Apple explain this.. pic.twitter.com/gr8llRKZxJ — DEAD FRIENDS™ (@DeadFriendsCHI) January 28, 2019

O editor da Motherboard Jason Koebler conseguiu reproduzir o bug ligando para mim e ouvindo do meu microfone. Estranhamente, o Jason não só conseguiu me ouvir, mas consegui ouvi-lo também apesar de não ter atendido a chamada dele no FaceTime.

A Apple disse ao Buzzfeed que está trabalhando para consertar o bug ainda esta semana. Enquanto isso, você pode evitar usar o FaceTime ou desativar o aplicativo. A Apple não respondeu imediatamente nossos pedidos de comentários.

Felizmente, é muito fácil desativar o aplicativo.

Vá até as configurações do iPhone, role ou busque por FaceTime e passe o interruptor para cinza. No MacOs, abra o aplicativo do FaceTime, clique “FaceTime” no menu e aí clique em “Desligar FaceTime”.

Tem uma dica? Contate este repórter com segurança pelo Signal no número +1 917 257 1382, no chat do OTR lorenzofb@jabber.ccc.de, ou mande um e-mail para lorenzofb@vice.com.

Siga a VICE Brasil no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube.