Quando o Flosstradamus Levou o Trap para o Mundo dos Juggalos

Dica da edição: no vídeo, vá em settings e escolha a legenda em português. De nada.

No último verão do hemisfério norte, a dupla Flosstradamus, os reis do trap de Chicago, fizeram um show muito comentado na Gathering Juggalo — um festival anual que rola há 16 anos e em 2015 aconteceu na área rural de Ohio, nos EUA, em torno da música do Insane Clown Posse (o duo de hip-hop de Detroit). A reunião tem sido coberta de controvérsias desde o começo nos anos 2000. Nos anos que se seguiram à virada do milênio com ocasionais episódios de violência — incluindo uma quase revolta em 2001 e um infame incidente envolvendo a celebridade de reality shows Tila Tequila —, o FBI resolveu caracterizar os Juggalos, em 2011, como uma “gangue híbrida fracamente organizada”, algo que o ICP está tentando derrubar.

Videos by VICE

Depois de o Flosstradamus anunciar seu show durante o Gathering deste ano, Josh e Curt receberam uma bordoada de comentários negativos nas redes sociais. Para alguns leais ocupantes da HDYNATION, a aparição do Flosstradamus no festival calcado em muita maquiagem de palhaço, refrigerante e músicas com temas de assassinato, parecia estranho e fora de lugar. Por meio do Instagram, os caras responderam de maneira típica: “A nossa missão é levar o nosso som e visão para todos os cantos do mundo. Seja no Coachella ou na Reunião [dos Juggalos] nós vamos aparecer porque honestamente… nós estamos cagando. Controvérsia não é novidade para nós, e mais uma vez nós vamos contra a corrente, fazendo algo que a maioria dos artistas teria medo de fazer, e continuar construindo essa porra de HDY no mundo todo.”

Quando Flosstradamus convidou o THUMP para se juntar na jornada rumo ao desconhecido, a nossa equipe se amontoou em uma van e foi até Thornville, Ohio. Nós terminamos documentando a apresentação da dupla — previsivelmente, colocada de qualquer jeito após o esquecido grupo punk Puddle of Mud — enquanto buscávamos alguns paralelos entre os participantes de dois mundos tão mal compreendidos: os ravers e os juggalos. Entre outras descobertas interessantes, nós descobrimos que uma coisa que as duas subculturas têm em comum: a crença na importância da comunidade e a inclusão.

O David Garber está no Twitter

Siga o THUMP nas redes Facebook // Soundcloud // Twitter.