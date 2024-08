Quantos dias seguidos podes usar as mesmas meias?

Este artigo foi originalmente publicado na nossa plataforma Tonic.

A situação

Acontece todas as manhãs: o teu amigo convence-se a si próprio de que pode esperar mais um dia para lavar a roupa. Agora, a sua contínua procrastinação levou a que tenha a gaveta das meias vazia e a uma missão desesperada de resgate para recuperar as meias usadas do cesto da roupa suja. Nada que um pouco de desodorizante de pés não consiga resolver. Para além disso, pensa, ele vai ter os pés metidos nos sapatos o dia inteiro. Não pode ser assim tão mau, ou pode?

Videos by VICE

A realidade

Os pés contêm quase 250.000 glândulas sudoríparas e produzem até meio litro de suor por dia, segundo a Associação Médica de Podologia da Califórnia. Quando este suor, juntamente com as células mortas da pele, se acumula nas nossas meias, cria o ambiente quase perfeito para as bactérias se reproduzirem, algumas delas danosas, como os estafilococos.

“Estas condições favorecem o crescimento bacteriano, já que os sapatos mantêm um ambiente propício e húmido para que os organismos proliferem”, explica Philip Tierno, professor de Microbiologia e Patologia da Faculdade de Medicina da NYU. Quantas mais bactérias houver, maior é a probabilidade de que os pés do teu amigo tenham um fedor a vinagre e urina.

As meias escuras feitas de fibra sintéticas, por exemplo, oferecem às bactérias as condições ideais para o seu crescimento. “O algodão permite que a pele transpire um pouco mais nesse ambiente húmido, ao contrário dos tecidos sintéticos, que bloqueiam a humidade e garantem um maior crescimento das bactérias”, diz Tierno. As condições criadas pelo suor e as tintas escuras nas fibras das meias fomentam a explosão populacional da flora que se encontra nos nossos pés.

Se houver humidade suficiente, a concentração de organismos pode ser tão alta que, até depois de lavares os pés, o odor permanecerá, podendo até passar para o novo par de meias limpas, garante o especialista.

O pior que pode acontecer

Para além de um odor que pode ou não deixar KO uma criança pequena, um alto nível de crescimento das bactérias pode afectar a capacidade dos tecidos do corpo se regenerarem e repararem a pele dos nossos pés. Não só deves preocupar-te com as bactérias, como também com os seus subprodutos, que incluem enzimas que degradam os materiais orgânicos como as gorduras e as proteínas, o que acaba por causar irritação na pele.

Tierno adverte que o crescimento das bactérias, a produção de enzimas e a irritação da pele tornam muito mais fácil que os teus pés sejam vítimas de uma asquerosa infecção cutânea (especialmente se tiveres feridas ou abrasões). Mas, tem em conta que, para chegar a um ponto crítico tão perturbador, precisarias de passar bastante tempo (pelo menos umas semanas) sem tomar banho e a reutilizar roupa suja.

O que provavelmente acontece

Com todas essas bactérias a desfrutarem de uma estadia prolongada na Pousada das Meias, vais cheirar muito mal ao fim de vários dias a usar (e suar) as mesmas meias. Quanto maior for a quantidade de suor, maior será o risco de cheirares mal dos pés. E, conforme o tempo que decidas usar o mesmo par de meias, “o odor só piora”, assegura Tierno. No geral, o risco de infecção é baixo, mas o inconfundível cheiro poderá ajudar-te a descobrir quem são os teus amigos verdadeiros.

O que dizer ao teu amigo

Diz-lhe que não arraste mais a coisa e que lave a roupa. Já! Caso não haja outro remédio que não usar as mesmas meias, Tierno diz que fazê-lo uma só vez talvez não seja problemático, mas fazê-lo continuamente é inaceitável. O teu amigo também devia optar por usar meias de algodão sem tinta, o que ajuda a reduzir a humidade e o cheiro. É importante lavar sempre bem os pés com sabão e secar bem entre os dedos antes de calçar as meias. “Se estiveres preso numa ilha deserta, bom, isso já é outra história”, realçaTierno. E conclui: “Em condições normais, reutilizar meias não é boa ideia”.

Segue a VICE Portugal no Facebook, no Twitter e no Instagram.



Vê mais vídeos, documentários e reportagens em VICE VÍDEO.