Quão ruim sua obsessão por vinil é para o mundo

O que é: Discos de vinil

O que é isso? Porra, aqueles discos pretos grandes que tocam música, que seu pai, DJs que só tocam vinil e gente que adora falar que tem mais discos que amigos preferem porque “o som é melhor que qualquer coisa!”.

É biodegradável? Não.

E é um problema tão grande assim?

O termo “vinil” é uma abreviatura de policloreto de vinila, ou PVC, um polímetro plástico comum usado em tudo, de cartões de crédito a quadros de janela. A maioria dos novos plásticos é feita de petróleo cru, apesar de uma pequena proporção crescente ser feita de plástico velho reciclado. Então o que tem de errado nisso?

“Quando se trata do vinil, há impactos ambientais relacionados com qualquer lugar onde energia é usada”, explica Andie Stephens, diretor associado da companhia de medição de pegadas de carbono corporativas Carbon Trust. “Isso inclui a extração de petróleo cru do solo, refinamento, o processo subsequente de transformar o petróleo refinado em PVC, depois usar o PVC para fabricar o vinil. A cor preta vem de adição de carbono preto, que é feito de combustíveis fósseis.”

Não só o vinil é feito de pterodátilos mortos, mas sua produção e uso também criam mais problemas pra Mãe Terra. “Também há impactos na embalagem, que inclui cortar árvores, processá-las em polpa, transformar a polpa em capas de papelão, além da produção de tinta e impressão”, acrescenta Andie. “E aí você tem o transporte e a logística entre todos esses estágios separados, fora as emissões de carbono do uso de energia toda vez que o disco é tocado. Mais a quantidade de energia comparativamente pequena dos equipamentos de estúdio usados para gravar o álbum em primeiro lugar.”

OK! Então discos de vinil e sua apreciação de música em geral estão fodendo com o planeta!

Qual é a solução?

Apesar do PVC tecnicamente ser reciclável, você não pode reciclá-lo num nível de consumidor – ou seja, colocando na sua cesta de lixo reciclável – porque provavelmente ele vai acabar num lixão, onde vai ficar por décadas. Mas você pode reciclar as capas dos discos ou – se estiver se livrando de muitos mesmo – mandar os discos para uma recicladora especializada em vinil, como estes caras. Se isso não for uma opção, não se desespere: você pode reutilizar discos que não quer mais de outras maneiras.

“Há uma grande demanda por discos de vinil, então você pode tentar vendê-los para colecionadores na internet ou numa barraquinha na frente da sua casa, ou simplesmente doá-los para lojas de caridade ou dar para redes locais como a Freecycle”, sugere Andie, acrescentando: “Também tem muita gente encontrando maneiras de transformar discos de vinil em outros produtos, de relógios de parede a tigelas decorativas”.

Mas se você não curte relógios de parede feitos com discos velhos do Peter Frampton – e eu te entendo – você pode tentar viver sem aquele barulhinho que agulha faz quando você encosta no disco e simplesmente ouvir música digitalmente. O som é tão bom quanto o do vinil, ocupa uma fração do espaço e, segundo o Andie, a troca pode ser sua boa ação do dia.

“Estudos comparando CDs com downloads de MP3 concluíram que as MP3s têm uma pegada de carbono muito mais baixa que a de um CD físico”, ele explica. “Isso porque as emissões associadas ao CD físico são muito maiores que as emissões de energia em centros de dados e redes que armazenam e liberam downloads de aquivos em MP3.”

Considere que a pegada de carbono de um disco de vinil é muito maior que a de um CD, e fica claro que sua obsessão por sebos empoeirados faz de você um monstro que está pouco se fodendo para o futuro do planeta. Mas e se você não conseguir largar mãos dos vinis? Se você precisa continuar comprando discos de vinil porque eles são “tangíveis” e “reais”, diferente de MP3 que “não é de verdade, meu”? Mesmo assim você pode fazer sua parte.

“Um DJ que quer ser mais consciente ambientalmente deve tentar garantir que os sistemas de som e iluminação sejam o mais energeticamente eficientes e viajar num veículo eficiente”, diz Andie. “Além disso, o processo de gravação tradicional no disco exige carimbos de alumínio e aquecer o PVC numa prensa para formar o disco de vinil, mas há métodos de injeção em molde que usam 65% menos energia que o processo de gravação convencional.”

Então é isso: se você imprime vinil profissionalmente, pense em trocar para esse processo aí que o Andie falou. Se você é um DJ em turnê, compre um carro híbrido. Se você compra discos de vinil para tocar em casa, apenas pare.

