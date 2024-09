O queijo gótico chegou e ele é bem sinistro

Se o buraco do seu piercing na sobrancelha já fechou, você já aposentou seus coturnos e finalmente a raiz das suas mechas cresceu, então talvez você não queira lambuzar o seu hamburguer com um queijo preto que parece petróleo quente. Por outro lado, talvez isso seja exatamente o tipo de coisa que desperte seu lado gótico.

Se você é desses que curte dar rolês macabros com seus parças góticos por aí, então você precisa pegar um voo para Jacarta, na Indonésia, onde o “Venon Cheese” [Queijo venenoso] recentemente apareceu no menu do Willie Brothers, uma churrascaria que oferece uma variedade de pratos com temática do velho oeste norte-americano, com nomes que vão de “Grill Sweet Alabama” a “Burguer de Cowboy Wild Wild West”.

O queijo, em todas as formas, é uma porção substanciosa do cardápio do restaurante; recentemente, o lugar lançou um filé coberto com queijo raclette trufado, o que, de acordo com o site Metro do Reino Unido, fez um tremendo sucesso entre os clientes. Aproveitando o êxito do prato, o Willie Brothers recentemente acrescentou a muçarela negra em seu cardápio, com o intuito de ser espalhada por cima de um hambúrguer, ou carne, ou, quem sabe ainda, sobre uma torre cônica de arroz com alho cremoso envolto em fatias de carne gotejando queijo negro, no melhor estilo pesadelo de gororoba de colégio.

https://www.instagram.com/p/BjmizE0nxEh/?taken-by=williebrothers

Esse queijo é o alimento mais recente da tendência produzida com carvão ativado, o que, supostamente, tem uma lista de benefícios duvidosos, desde “desintoxicação” até clareamento dentário. Também parece que essas propriedades seriam muito reduzidas quando incorporadas em alimentos, como waffles e sorvetes, mas afinal, o que sabemos sobre isso?

A invenção dos Willie Brothers é, simplesmente, a velha e conhecida muçarela com liga de carvão (o tipo alimentar é derivado de cascas de coco queimado), produzindo uma liga escura que, de acordo com a Insider, “se derrete em uma poça negra enquanto avança pelo prato”.

https://www.instagram.com/p/BjHbDcanYx5/?taken-by=williebrothers

Uma visita à página do Instagram do restaurante mostra várias versões horripilantes do queijo negro, contudo, um vídeo postado por um cliente é a imagem mais gélida de todas, e ela mostra um pedação generoso de queijo negro caindo em cascata de uma pilha de carne cinza.

É o suficiente para causar espanto mesmo no coração gótico mais gelado do mundo.

