O Jamie xx Fez o Primeiro Show de ‘In Colour’ numa Igreja, em Londres

Nós estamos tocando, tocando de novo, e esmiuçando o novo álbum de Jamie xx já há algumas semanas. In Colour não é apenas recheado de beats de encher a pista, mas é um disco de nuance, encontrando força tanto nos motivos delicados quanto nos breaks ruidosos. É seguro dizer que os principais lances desse trabalho está nos detalhes. Com um álbum tão complexo, você não poderia encontrar um ambiente mais adequado para seu lançamento do que a igreja de St. John, em Londres. Tudo bem que somos descolados à pampa, mas a paróquia medieval é um espetáculo para os olhos, especialmente quando lotada de luzes azuladas, com strobos e refrações nos vitrais. Mas ó, não diga isso aos bróders, ok?

Jamie xx começou seu set triunfante com o ponto alto do álbum (e legítimo som do verão) “I Know There’s Gonna Be Good Times”, e o ambiente foi instantaneamente preenchido com o som do Young Thugs, as melodias cativantes de Popcaan e mais good vibes do que o pico de uma edição do The Graham Norton Show. O poder avassalador da música se deve em grande parte ao colaborador de Jamie xx na festa. O lançamento foi tocado no sound system do Bower & Wilkins, um novo conjunto de alto falantes que teve alí sua primeira aparição no Reino Unido. Pra falar a verdade, o dia que eu começar a sair de shows falando das caixas de som provavelmente vai ser a hora em que deixarei de me preocupar com cortes de cabelo e começar a curtir muito Dire Straits, mas posto isso, nessa ocasião eu farei uma exceção.

O sistema de som conseguiu uma façanha e tanto. Como já notamos, In Colour é um disco de minúcias, mas ao mesmo tempo é completamente fundado na cultura de clube. Essencialmente a tarefa delicada apresentada pelo disco é estourar o teto enquanto comunica pequenos momentos que o enchem de caráter. O sound system conseguiu exatamente isso. Ao trazer genuinamente claridade de cristal à música no ambiente, nenhuma nuance foi perdida. Ainda assim o sistema tinha peso para espalhar as linhas de baixo através do espaço, sem deixar nossos ouvidos zumbindo o resto da semana. Esse, aliás, pode ser um passo importante para produtores levarem seus sons para espaços maiores. Já falamos com vários DJs que reclamaram do fato de clubes preferirem volume em detrimento da claridade. O que Jamie xx conseguiu foi providenciar os dois, perfeito para um álbum que tem os pés na pista e a cabeça nas nuvens.



O set de Jamie xx foi nessa toada, desdobrando seleções do novo álbum como os toques ameaçadores de “Hold Tight”, ou o breakbeat big room de “Gosh”. O produtor não estava com medo de tecer alguns sons preferidos de seu catálogo anterior, mais notavelmente sua ainda impressionantemente e fresca estilização marinada em Drake de “Take Care of You”. A noite então deslizou rumo a um brilhante final, através do majestoso hino de “Loud Places” até chegar finalmente aos floreios arrastados de “Girl”.

Jamie xx sofreu certos ataques ao seu último trabalho – o primeiro solo – desde o lançamento de In Colour. Alguns veículos criticaram sua apresentação aparentemente segura (leia-se:classe média) da dance music. Lendo a plateia no lançamento de seu disco na última sexta-feira (5), que foi claramente levada junto com seu caminhar, fica óbvio que apesar dos ataques lançados por veteranos do dance e algumas publicações, seu som está pegando de jeito. Em um clima onde a dance music é cada vez mais música mainstream, Jamie xx é uma figura importante. Seu set de DJ foi uma volta da vitória completa do gênero, celebrando o melhor de seus últimos esforços, e o melhor do que ainda está por vir.

