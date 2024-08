Rica Pancita analisa os lançamentos da sexta #114

Dae turma.

Semaninha ruim a passada, viu. Ruim. Lamento informar, mas foi ruim. Vários vários sons fracos que eu nem botei aqui porque, sinceramente viu… fraco. Claro que sempre pode ser também que o problema seja eu dando muito de exigente, mas ainda acho que não é esse o caso.

A única coisa que não deu pra ouvir, mas parece ser bom é o disco instrumental do Bryce Dessner, chamado El Chan. Ouvi muito por cima e gostei. Fica aí a sugestão pra galera mais do erudito.

De resto é isso aí que a gente tem na lista abaixo mesmo.

Ora que melhora.

—-TOP DA SEMANA—-

Weyes Blood – Titanic Rising

Disco bom bem bom, talvez até melhor do que eu imagine pro momento. Calhou que peguei uma gripe, viu, aí num consegui dar aquela focada decente no disco. Mas leva grandes chances dela ir “crescendo” com o passar do tempo. Os singles já eram bons, aí as outras músicas seguem no nível. Melodias pop lentinhas, com o vocal show da Weyes Blood. Pra mim tá tudo bom.

—-OUTRAS QUE TÁ BOAZINHA TAMBÉM—-

Joelma – “Ai Baby”

Sonzinho legal 100% Banda Calypso, mas sem a Banda Calypso. Zero novidades, mas também ninguém deve tar esperando (ou querendo) algo além disso. Boa.

Noname – “Song 32”

Raps com melodia bem da gostosinha. O flow + refrão dá uma leve cansada, mas como a faixa é curta não incomoda tanto tanto assim. Boazinha.

Mac DeMarco – “All Of Our Yesterdays”

Mais uma lentinha do Mac. Mesmo mesmo esquema de sempre. Legalzinha de ouvir, mas talvez podia ter sido um pouco mais curta. Mas de qualquer forma tá uma boa lentinha dele.

Hot Chip – “Hungry Child”

Infelizmente essa aí não rolou não. Veja bem, é aquele electro-house-sei lá o que que nóis já conhece, É uma música boa, mas né… Visto as obras do passado aí tá bem abaixo. Daí só cabe torcer que as próximas sejam mais top. Mas vá lá, vou deixar essa entre as boas.

Vampire Weekend – “This Life” e “Unbearably White”

Dois single que okzinho, mas que tanto faz também. A primeira é um pop-rock muito tchubaruba, muito felizinho, muito trilha de youtube. A segunda é uma baladinha com bongozinho. Ok só.

Fafá de Belém – Humana

Aquele esquema MPB toque-de-bom-gosto, com pegadinha meio pro jazz, os músico e arranjadores deve ser todos os mesmos dos Biscoito Fino da vida. É bonito, é bem feito, mas num é algo que vai ficar marcado daqui um ano (daqui alguns meses). O grande destaque do disco ficou mesmo pra “Revelação”, que já havia saído como single. E obviamente por causa da voz da Fafá, pois o resto foi isso aí que falei. Mas é bom de ouvir.

Anderson .Paak – “Make It Better”

Resumidamente (como se a coluna não fosse inteira de opiniões resumidas), é um suinguinho ok. Ok. Um lounge aí pra ficar de trilha pra qualquer coisa que você esteja fazendo da vida. Mas só isso só. Vou deixar as boas porque tem uma produção legal e é de fato um som gostoso. Dentro do disco talvez melhore a #experiência.

—-MEIA BOCA TOTAL—-

Anitta – Kisses

Errado sou eu de ainda esperar algo representativo no som da Anitta, quando mais uma vez é algo pra “manter terreno”. MUITO pop latino, um funk 150 bpm, uns EDM, um dueto MPBzinho com o Caetano Veloso, e dezenas de participações especiais desnecessárias. As músicas, isoladamente, são boazinhas ok dá pra ouvir na boa, mas a audição do disco na íntegra é cansativo de tudo. É bagulho pra fã mesmo, na verdade, viu.

Khalid – Free Spirit

Quase 1h do pop radiofônico mais desinteressante possível. Uma compilação de sonzinhos medianos que não empolga em momento algum. Foi meio duro de ouvir inteiro. Bem mais ou menos esse disco aí.

Marina – Love

A voz da Marina Diamandis é muito da bonitinha, porém por trás está umas melodias muito fraquinhas, infelizmente. Pop EDM… e praticamente só pop EDM mesmo. Não é ruim, não é bom, é mediano total.

The National – “Light Years”

Esse esqueminha aí lentinha no piano não me interessa muito não, acabo achando meio chato. Logo: achei meio chato. Nada acontece.

