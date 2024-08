Rica Pancita analisa os lançamentos da sexta #113

Fala tu.

Semana muito triste essa, pois morreu o “spotify sorting hat” do site Every Noise At Once que conseguia listar, bem próximo da totalidade, TUDO que havia subido na semana. Sendo basicamente a minha principal #fonte pra fazer isso aqui. Porque, sinceramente, pros inferno os algoritmos, os big data, os OLHA A LISTA DE SUGESTÕES QUE NOSSO ROBÔZINHO FEZ ESPECIALMENTE PRA VOCÊ. Num me aparece perto com esses robôzinho indicando disco e playlist. Apoie o curador mais próximo de você (desde que não seja tonto das ideia). Inclusive indico o que sobreviveu desse projeto Every Noise, que é uma boa maneira de conhecer novos estilos musicais. Vá conhecer novos estilos musicais. Larga de ficar só de rock e só de raps.

E também teve bastante coisa RUIM essa semana também, nossa senhora. Se o disco que você tava pensando aí não apareceu na lista, pode ser que eu tenha ouvido e largado mão por ser ruim. Grandes chances.

Mas vou tar deixando também duas sugestões aí de coisa que saiu essa semana e é top. Primeiramente o EP com algumas músicas do Pagode do Pericão com versões muito top de sucessos do pagode e o Ripple Waves do Cornelius, com umas versões ao vivo, uns b-side, coisa bem bonita.

De resto vamo pro que teve de melhor mesmo nessa semaninha de meu Deus.

—-AS DAORA DA SEMANA—-

Interpol – “The Weekend”

Rockinho que tá bom de ouvir, sim. Esquemão Interpol de sempre, sem novidades quanto a isso. Quando acerta a linha de baixo, fica show. Ficou show.

White Denim – Side Effects

Hard rockão mais pro setenta, que sempre foi a onda deles mesmo. Tá um disco curtinho, de meia hora, mas com umas faixas boas bem boas mesmo. O bloquinho final dá uma ligeiríssima caída, mas no geral ficou maneiro o disco aí.

—-OUTRAS BOAS DA SEMANA—-

Modest Mouse – “Poison the Well”

Começa bem, mas aí inventa umas graça no meio que dá uma leve caída. Tem alguma coisa na melodia do vocal que num me bateu muito bem também, mas faz parte. No resultado final dá que é boa, mas dava pra ficar melhor.

Anavitória – “Perdoa”

Não é uma música de todo mal, mas não deixa de ser o MPB tchubaruba de FM que nóis tá ligado já. Bonitinha pra quem gosta dessas músicas do gênero musical “bonitinhas”.

Billie Eilish – “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”

Disco de pop com mina que canta macio, manja mina que é quase um ASMR cantando? Desse nível de pop macio. Incluindo faixa com ukulele e tudo. Porém decidiu ter como diferencial meter o grave clipando distorcendo fudido de tão alto que tá os graves em TODAS as músicas. Parece bobaginha (é bobaginha), mas já dá um tchans, chama a atenção legal pro som. Então, resumindo, é um pop muito bobildo, muito senso comum, porém com grave de fazer disparar alarme de carro estacionado. E só isso faz soar diferente. E faz mesmo, jamais que seria irônico com você aqui.

Rosalía & J Balvin – “Con Altura”

É um reggaeton. Aí tanto faz quem tá cantando, é um reggaeton. Podia meter até o Peppino di Capri cantando aí que o resultado ia ser o mesmo (um reggaeton). É bom, mas já dei uma boa cansada de reggaeton.

Foxygen – “Face The Facts” e “Livin’ a Lie”

A primeira é um suinguinho AOR que aí os cara botaram uns efeitinho pra fazer lá uma graça e o resultado até que ficou bom. É boazinha de tar ouvindo aí. A outra faixa é apenas chata.

Salvador Sobral – Paris, Lisboa

Botei tanta expectativa no disco que aí ele é lançado e eu fico meio “hummm… num era bem o que eu tava esperando não”. Veja bem, mantenho tudo o que disse anteriormente (e já disse bastante coisa anteriormente, você que vá procurar) e é um dos melhores intérpretes desse mundinho lusófono nosso. E é um bom disco. Mas o bloco do meio é tããããooo morno, tão jazzinho standard “legal, cara”, que deu uma caída na animação. E essa versão dueto piano-voz de “Mano a Mano” ir pro disco, e não aquela primeira lá, é imenso vacilo. Ainda assim é um bom disco de se tar ouvindo.

—-AS QUE DEIXA QUIETO DA SEMANA—-

Baco Exu do Blues – “Paris”

DeeeeeeeeeeeEEEEEEEEEEUUUUUUUUsssssssssssss do céu. Juro que não gostaria de ser o chato do rap, mas acabou que as forças divinas quiseram que eu fosse o chato do rap. Foram 3:50min intermináveis com uma batida lentíssima e uma linha de guitarra sem inspiração nenhuma. Aí o que que ele canta eu sei lá, porque não consigo prestar atenção com uma base dessa. Rolou não.

Sebadoh – “Stunned”

Nhé. Tá aí o GUITAR pra quem for indie velho. Sinceramente nunca me bateu grandes coisas antes e também não foi dessa vez. Se você curtia então vai que é tua.

