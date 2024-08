Rica Pancita analisa os lançamentos da sexta #117

Dae.

Começando maio hein, ó aí o ano acabando graças a Deus (desculpe, adoro essa piadinha e usarei eternamente). Preciso informar que nessa semana do trabalhador o profissional da indústria da música decidiu pegar uma folguinha também e deixar as coisas pra mais pra frente, porque a semana teve bem pouquinho de lançamento. Até aí também me ajuda a terminar a coluna antes e usar o resto do tempo para procrastinar, o que acabou sendo o único direito trabalhista ainda não retirado em sua totalidade (já retiraram 80% do direito à procrastinação no horário de trabalho).

Como deixaram os lançamentos pra mais pra frente, eu vou aproveitar a ocasião pra te passar os números que serão sorteados na próxima Mega Sena, caso você queira ficar rico. Mas se não quiser tudo bem também, vida simples é bacana também. Enfim, os números serão:

8 – 11 – 13 – 36 – 37 – 42

Se não for é porque trapacearam e loteria é mó máfia.

Agora as música.

—-AS TOPZERA DA SEMANA—-

Calexico, Iron & Wine – “Midnight Sun” e “Father Mountain”



Dois alt-folk bem alt-folk mesmo. A diferença basicamente entre as duas faixas é que a primeira tem uma enrolada, aquela enrolada de “criar climinha”, e a segunda é mais folk de bater pézinho no chão. E violão e piano rolando solto. Duas boas.

H Zettrio – “Virtual World (Jazz)”



Os cara meio que tem um padrãozão pra fazer lá o fusion deles, às vezes é meio repetitivo, mas quando acerta também, meu Deus. Nessa aqui acertaram e acertaram bem. Paulada de fusion na cabeça da galera.

—-AS BOAS QUE TEVE NA SEMANA TAMBÉM—-

Xande de Pilares – “Fã do Amor da Gente”

Pagodinho no pique do romântico, pra cima, animado, coisa boa de tar ouvindo numa playlist “pagodinho no pique do romântico”. Boa.

Fióti – “Será Que Eu Me Permito?”

Meteu uma baladinha soul-MPB e um vocal meio que Djavan? Pelo menos umas hora lembrava o Djavan. Outras hora o Jorge Vercilo, mas aí faz parte. A melodia é boa bem boa, faltou #aquele capricho no vocal pra ficar topíssimo. Mas, de qualquer modo, tá uma música bem maneirinha.

Jair Naves – Rente

Seguinte… disco muito bem produzido, interessante, galera de alta capacidade aí envolvida. PORÉM, sendo essa coluna puramente expressão da minha opiniãozinha pras coisas, cabe dizer que o estilo do Jair Naves cantar já ajuda um pouco no #clima, mas tem muito de rock anos 80 e, principalmente, BR rock anos 80. Tanto no BR rock 80 mainstream quanto o que morreu no underground. E, putz, anos 80 num é a minha época MESMO, e num tenho muita vontade de rememorar qualquer coisa da época. Aí fica uma sensação “legal isso aí, só não quero ouvir mais não”. E é basicamente a minha opinião a respeito do disco: bom, mas não pra mim. Faz parte.

Vampire Weekend – Father of the Bride

O disco saiu bem melhor do que eu estava esperando, se bem que eu não estava esperando muita coisa depois dos singles que saíram. Mas mesmo aqueles de antes, como “Harmony Hall” e “Big Blue”, ouvindo agora dentro da sequência do disco, saiu melhor de ouvir. Enfim, no total é um bom disco com umas 4 faixas que se destacam mais (entre 18), e o no restante não tem nenhuma ruim não. É no máximo o famoso “disco que não precisava de tanta faixa assim”. Porém bom.

Bob Sinclair, The Supermen Lovers – “Romantico Starlight”

Electrodisco com o Robbie Williams cantando. Saiu uma gostosa bobagem de se gastar 2:51 minutos na moral. Todos os esquemas mais manjados do EDM-dedinho-pro-alto estão aqui. E por mim, ok que estejam também. Gostei.

—-AS OK SÓ E TÁ DE BOM TAMANHO DA SEMANA—-

Àttooxxá – “Pode Invadir”

A tentativa de fazer um axé-trap, ok, válida, aceitável, mas a música é praticamente a repetição de uma mesma frase por dois minutos, que deixou o negócio meio chatinho de se ouvir. E uma música de dois minutos ser meio chatinha de se ouvir, aí tamos com um problema.

Logic & Eminem – “Homicide”

Realmente passado anos e anos e anos, ouvir um flow rapidão num me bate mais é nada. E é isso o som, batida gravona e flow rapidão. Metralhadora de palavra. Ok de ouvir mas já deu já desses negócio pra mim.

Violent Femmes – “Hotel Last Resort”

A música tem aquele pézinho lá no que eles faziam nos 90, folk-rock PÁ, mas é tãããããooooo longa que meu Deus do céu. Cinco minutos do violão segurando praticamente no mesmo acorde, a bateria repetindo a batida. Por três minutos já é foda, cinco então…

—-RUIM—-

Madonna – “I Rise”

Nossassinhora um popinho fraco de tudo. Baladinha com batida e produção bem simplinha, vocal sem nenhuma vontade. É o famoso vocal de jovem que mora com os pais então canta baixinho pra não acordar ninguém. Putz, gostaria de defender mas não dá não. Fraca.

Noel Gallagher’s High Flying Birds – “Black Star Dancing”

Vixe, é ruim hein. Uma porra de disco pop (rock), bobinha de tudo, sem graça, TONTA. Foi dureza essa aqui.