Rica Pancita analisa os lançamentos da sexta #135

Alô galera.

Vamo dando fim a mais um mês enquanto recebemos a grande celebração do rock de firma, com esfirra a 10 reais e apresentações artísticas em uma favela cenográfica muito colorida, pois foi isso aí que sobrou mesmo.

Queria eu ter boas notícias para dar para esse meu povo sofrido mas enfim porém entretanto não será essa semana não. Essa semana foi meio ruim de novo. Mas aí acho que todo mundo também meio que se acostumou com esse ano também, né. Vamo torcer pra 2020 vir altas vibe, que 2019 tá complicado.

Depois desse show de otimismo por minha parte, apresento os lançamentos mais PÁ da semana. Only the best.

Bora.

—-AS MELHORES QUE TEVE NA SEMANA—-



Twice – Feel Special

EP padrão de atualização de repertório de grupo de kpop. 80% pop EDM de festinha, e 20% baladinha romântica de ouvir no quarto. De 7 faixas, tem pelo menos 2 bem boas. As outras são boas também, mas cansam mais rápido.

Battles – A Loop So Nice They Played It Twice

Uma faixa de rock cabeçudo de 5 minutos, mas que eles dividiram em duas faixas, pra ficar mais de cabeçudo ainda. A primeira parte é instrumental só, aquela bateria de math rock moendão servindo de base pros timbres de tecladinho. A segunda parte é mais legal porque é praticamente a mesma coisa só que com um vocal feminino dando um #tchans no som, além da bateria estar mais moendão. É bom. Não tenho intenção de ouvir novamente, mas faz parte também.

—-AS OUTRAS QUE TEVE NA SEMANA QUE TÃO BOAS TAMBÉM—-

Miranda Kassin – Submersa

MPB com synths e uma produção levemente moderninha, mas que porém em grande parte do disco (há exceções) ficou bem longe de ser cafona. Tudo bem que a nível de melodia não tem lá grandes inovações, mas foi uma boa audição. Bem produzido, boa voz, as letras eu não quis dar muita atenção não. No somatório tá tudo bom.

Tricot – “Afureru”

J-rock meio que emo meio que math-rock. Eu gostei, mas tô ligado que é bem de nicho e também num vou querer sair empurrando isso pra você que tá lendo. A não ser que você se interesse por qualquer coisa que eu falei na primeira frase, aí sim vale dar uma tentativa. Se não, não.

Calcinha Preta – “Não Tem Explicação”

Mais uma boa inclusão ao repertório 2019 do Calcinha Preta. Forró de tecladinho na onda do romântico, com o cativante dueto da banda. Toca direto no coração. Boa, espero que faça sucesso suficiente para ir parar nos aparelhos de karaokê de todos os bares do Brasil.

—-AS MAIS OU MENOS DA SEMANA PORÉM NÃO DISSE QUE TÃO RUIM—-

Opeth – In Cauda Venenum

Prog-metal tá muito longe de ser a minha, mas vá lá. O disco até começa que bem, que é bem progzão mesmo, vários Dream Theater rolando. Aí ok, tava rolando até que bem. Porém já pra metade final é muito menos prog e muito mais metal, aí realmente já não rola pra mim. Por mim ficava nas quatro primeiras faixas, e tá bom já. Mas pra quem for do prog-metal deve agradar. Eu digo que é okzinho.

Tegan and Sara – Hey, I’m Just Like You

Disco de indie-pop que é bonzinho de ouvir até, porém podia ser menos adulto pra ficar bem no nível “primeirão da Avril”, que eu ia preferir. Esse disco aí ficou na beiradinha do pop-punk, mas tava cheio de balada também, aí uma hora eu acabei parando de prestar atenção no disco. Medianinho.

Pitbull – Libertad 548

Um grande compiladão de reggaeton e cumbia e o que mais tiver de som latino pra meter batida eletrônica. Ou seja, algo que você já ouviu de monte. Eu pelo menos já ouvi de monte. Aí mesmo que as músicas estejam bem feitinhas e tudo, chega um momento que esses 44 minutos de disco se tornam insuportáveis. Acredito já ter falado sobre o tema algumas vezes nessa coluna. Minha recomendação então, caso você queira muito ouvir reggaeton, é ouvir uma faixa diferente do disco por semana. Aí num cansa.

