Veja um Vídeo do Ricardo Villalobos Irritando um Festival Inteiro na Inglaterra

O festival Cocoon in the Park que rolou em Leeds, norte da Inglaterra, no último fim de semana, trouxe um lineup de pesos-pesados do house e do techno. Uma lista dos sonhos, com gente do quilate de Carl Cox e Sven Väth. Mas o momento onírico-eletrônico se transformou em pesadelo quando o intocável maestro Ricardo Villalobos assumiu o controle dos decks nos gramados do palácio de Temple Newsam.

Como o HarderBloggerFaster apontou, o clima no festival azedou logo nos primeiros minutos do chileno no palco. A galera aproveitou o post de Facebook que anunciava o começo do set do DJ para desabafar das mais variadas (e criativas) formas, com comentários que descreviam a apresentação como “um aborto”, e até gente culpando a sério o maestro pela chuva que começou a cair lá em Leeds. A dúvida é saber se a causa da terrível recepção foi realmente um set MUITO BOSTA, ou se o Villalobos realmente tentou mandar um som mais esotérico e intimista no meio de um festival com um vibe mais sonzera de big room.

Videos by VICE

Enquanto a maioria dos fãs de Villalobos irão certamente usar o último argumento para defendê-lo, o vídeo acima coloca a culpa do fiasco um pouco mais na conta do DJ. Nas imagens, dá pra ver que a principal preocupação dele era muito mais com seus drinks e umas dançadinhas molengas do que com a mixagem do set propriamente dito.

O que dá pra concluir é que todo mundo tem seus dias ruins, e a coisa fica ainda mais feia se começa a chover bem na hora daquele set que você achava que podia ser “mais experimental”. De qualquer forma, o que fica é o chorumásso top dos comentários no Facebook.