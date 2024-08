Rick e Morty massacram aliens no novo clipe do Run the Jewels

Faz meses que Rick and Morty saiu do ar, e vai “demorar muuuuuuito” até chegarem novos episódios, mas felizmente o Run the Jewels fez um negócio pra gente curtir nesse meio tempo. O novo clipe dos caras para “Oh Mama” é um delicioso elixir de referências de ficção científica e violência refletida em óculos escuros.

Rick e Morty enfrentam os capangas do insetóide Gromflomite num festival gore de três minutos e meio, que é tipo um Pulp Fiction sem desenvolvimento de personagem, subenredos, voltas no tempo, e sadomasoquismo. E tem mais alienígenas. Rick e Morty, de terno – muito parecidos com Vincent e Jules – procuram uma maleta com conteúdos misteriosos brilhantes enquanto o som de El-P e Killer Mike toca ao fundo. O vídeo foi dirigido por Juan Meza-León, que também é responsável por três dos episódios mais loucos do sucesso do Adult Swim.

A rede lançou o clipe para anunciar que o Run the Jewels é a principal atração do primeiro Adult Swin Festival, que acontece de 6 a 7 de outubro no Row DTLA. Essa não é a primeira vez que o Rickverso escapa dos episódios de trinta minutos da sitcom. Rick e Morty já estrelaram propagandas do Adult Swim, mataram os Simpsons, desejaram um feliz fim de ano pros espectadores, viajaram na maionese, e sem querer dominaram uma cadeia internacional de fast food. E semana passada, o diabólico cientista louco e se neto revelaram o novo álbum do Logic.

Os representantes do Adult Swim garantiram que vai rolar uma quarta temporada de Rick and Morty, mas ainda não fizeram um anúncio oficial, e pelo que sabemos, a série ainda nem começou a produção. Mas se esses bocados são tudo que a gente vai ter de Rick and Morty por enquanto, aceitamos de bom grado.

