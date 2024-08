Rituais de beleza e autocuidado dentro de casa durante a quarentena

A noia da beleza nos acompanha desde sempre, até mesmo quando estamos dentro de casa durante uma pandemia mundial onde praticamente o mundo inteiro está de quarentena passando boa parte do dia de pijama ou roupa velha. Por isso, a VICE perguntou pra uma galera como eles têm mantido suas rotinas sem a ajuda de profissionais. Da extração de cravo ao cabelinho na régua, saque abaixo como muita gente tem se virado nas últimas semanas.

Foto: arquivo pessoal

Quezia da Silva, 16, estudante, @quezia_drew

VICE: O que você costumava fazer fora de casa antes da quarentena?

Fazia unha e limpeza de pele, e o resto eu fazia em casa mesmo porque eu já tenho as habilidades.



E agora você tem feito limpeza de pele e unha em casa? Você se sai bem nessas atividades? Eu sou péssima em remover cravos.

Isso! Eu tenho feito várias receitinhas caseiras de cuidados com a pele, muitas esfoliações, hidratações e fazendo as etapas de uma limpeza completa. E confesso que para unhas eu sou horrível. Aí eu dou uma lixadinha, passo uma base e pronto! Quanto aos cravos eu também sou péssima, sempre marco o meu rosto de alguma forma, mas nada que uma das minhas receitinhas não tire!

Foto: arquivo pessoal

E qual é a melhor parte de poder se cuidar em casa?

É você se sentir independente, e eu amo isso. Agora que estamos nessa quarentena precisamos ter consciência de que nem todos os profissionais podem sair de casa pra nos atender, e também podemos ter um ótimo resultado com coisas que temos dentro de casa sem precisar gastar dinheiro com produtos ou tratamentos caros, até porque nem todos têm essa condição, então a independência é o melhor.

Foto: arquivo pessoal

Vivi Ajudarte, coordenadora de marketing, @viviajudarte

VICE: Você sempre cortou o cabelo sozinha em casa?

Então, quando era mais nova fazia várias coisas em casa. Confesso que nunca mais tinha feito nada.

E como foi cortar o cabelo em casa dessa vez?

Nessa quarentena, percebi que meu cabelo estava muito ressecado nas pontas, por ser loiro requer alguns cuidados além de máscaras de hidratação feitas em casa. Ele ficava mais amarrado do que solto, e já estava me incomodando. Principalmente ficar de coque em todas as videochamadas que fazia com a equipe.

O que você fazia fora de casa? Cabelo, unha, depilação?

Eu fazia tudo fora de casa! Confesso que adoro e tenho sentido falta dos momentos mulherzinha no salão.

As mãos e os pés tenho feito o básico, hidratação e lixar bem as unhas. Meu pé é horroroso. Cabelo, além de cortar, eu faço algumas máscaras de hidratação e cuido da cor. A depilação, graças a Deus tenho pouco pelo, e antes da quarentena tinha ido à depiladora. Com o rosto, eu faço (desde antes da quarentena) uma rotina bem básica: lavar, esfoliar e uso alguns poucos produtos e máscaras.

A Vivi durante o corte de cabelo em casa. Foto: arquivo pessoal

E dentre todos esses rituais, o que tem sido mais difícil de fazer em casa?

A depilação com toda certeza será um problema se essa quarentena não acabar (risos). Não tenho feito muita coisa nas unhas porque não sei fazer, e com certeza se fizer vai ficar ruim.

E com a quarentena você parou os exercícios?

Não, tenho feito exercícios em casa com vídeo aula e comecei Yoga. O que mais sou apegada e estou sentindo falta é o exercício na rua. Corrida principalmente.

Foto: arquivo pessoal

Pedro Henrique Nogueira, 16, modelo, @phnogueira021

VICE: Que tipo de ritual de beleza você tem feito em casa?

No geral, meus rituais de beleza são direcionados mais para o meu cabelo do que pra mim. Eu costumo ver vários vídeos de penteados, hidratação e finalização, aí eu reproduzo em casa.

E o que tem sido mais difícil de fazer?

O mais difícil é quando eu tento fazer penteados profissionais. O mais desafiador é quando eu vejo vídeos de estilo e tento traduzir com as minhas roupas.

E o que você fez de mais legal desde que a quarentena começou?

Eu tinha pintado o cabelo de loiro e fiz tranças que ficaram muito bonitas (estão com muito hype lá na gringa). E antes de pintar o cabelo todo de loiro eu tava pintando mechas com o tempo, e sempre que eu arrumava o cabelo com uma cor diferente ficava muito bonito.

E você tem se arrumado pra ficar em casa mesmo?

Direto (risos). Às vezes eu tiro um dia pra ficar experimentando peças de roupas, gravo vídeos, tiro fotos, me produzo todo.

Foto: arquivo pessoal

VICE: O que você costumava fazer fora de casa/ em salão e que começou a fazer sozinha na quarentena?

Fazia as unhas e escova de vez em quando.

E como você tem se virado agora? O que tem feito em casa?

Aprendi a fazer meu pé na marra. O cabelo tenho escovado uma vez por semana só, nos outros dias fica preso.

Foto: arquivo pessoal

E qual é a melhor parte de se cuidar em casa?

Acho que o importante é manter a disciplina e criar uma rotina pra não passar o dia todo de moletom no sofá.

Nessa foto você está alongando ou fazendo yoga?

Alongando.

Você tem mantido rotina de exercícios físicos em casa?

Tenho me exercitado pelo menos 4 vezes por semana. Encomendei halter e caneleira, mas ainda nao chegaram, então tenho feito a base de funcional mesmo, sem peso.

Foto: arquivo pessoal

VICE: Você sempre cortou o cabelo sozinho ou isso começou na quarentena?

Comecei a cortar sozinho por volta de 2011. Eu pagava barato pra cortar, mas não gostava de pegar fila no cabeleireiro. Então, na época, comprei uma máquina por 75 reais. Como meu cabelo é zuado e não vale muito pelo corte, comecei a arriscar.

E qual foi a tática pra cortar sozinho? Como você aprendeu?

Aprendi na raça. Comprei um espelho relativamente pequeno, um pouco maior que a minha mão e, de frente pra um espelho de banheiro, ia cortando onde não conseguia ver. Apanho um pouco até hoje, mas consigo me virar.

E qual é o seu corte padrão? Você apara alguma coisa com tesoura ou vai só na máquina? Então, normalmente eu passo a máquina 7 e a 8 em cima. E dos lados a 2 ou 3. Normalmente faço um degradê dos lados, que é bem trampo, mas tô pegando as manhas. A tesoura eu uso pra fazer uns cortes ao redor da orelha. Um detalhe ou outro. E tem um lance também, porque minha cabeça não é perfeitamente redonda, mas corto de uma forma que compense isso.

Como você já cortava o cabelo em casa, a quarentena não te atrapalhou muito nesse quesito, né?

Definitivamente não.

