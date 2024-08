O footwork é maconha sonora nesta mix exclusiva do RP Boo

Mix e entrevista originalmente publicadas pelo Noisey US.

Ao longo das últimas décadas, o produtor e DJ de Chicago RP Boo vem acompanhando como a sonoridade que ele ajudou a criar dar seus pulinhos pelo mundo. Desde o finalzinho da década de 90 ele é ponta de lança do estilo (agora internacional) de dance music que conhecemos como footwork, criando sons velozes, complexos e cheios de camadas que desde então foram absorvidos pela música nos quatro cantos do globo.

Produtores de todas as partes vêm criando neste formato – da nova geração da Teklife com nomes como DJ Paypal e DJ Earl, a esquisitões fazendo batidas em computadores velhos — é fácil sacar os beats característicos do footwork em tudo, desde a música experimental japonesa (especialmente no trabalho de Foodman) ao R&B mainstream (caso de alguns experimentos mais doidões do Jeremih). É bem difícil que pioneiros de um formato tão vasto ganhem crédito por seu papel como influenciadores, mas graças a uma série de lançamentos do influente selo Planet Mu, RP Boo tem conseguido manter seu posto dentro do debate global em torno da sonoridade — cada lançamento contando com faixas de décadas de idade que anteciparam em muito os produtores de hoje ou mostrando que o cara ainda tem as manhas de trabalhar com graves e vocais contagiantes. Tudo isso foi dito pra deixar claro que há poucas lendas dentro de um gênero que podemos ver criando em tempo real, completamente cientes de sua importância para o cânone da música moderna.

Sendo assim, é muito empolgante anunciarmos esse Noisey Mix criado pelo próprio RP Boo. Neste semestre, ele lançará um novo disco via Planet Mu, o primeiro desde Fingers, Bank Pads and Shoe Prints de 2015. Por mais que não possamos falar muito sobre esse lançamento ainda, algumas das faixas presentes nele aparecem na mixtape abaixo, e se servem de referência, já podemos esperar o toque experimental pelo qual RP Boo se tornou conhecido. Estas faixas estão incluídas entre grandes sucessos novos e antigos do gênero, incluindo nomes como DJ Earl, DJ Spinn e o saudoso DJ Rashad, dentre tantos outros. É uma hora e tanto de som, naquilo que RP Boo afirma ser “100% trevas”, mas que pra mim soam como sons de todos os cantos do footwork — das mais jazzeadas às pauladas graves abstratas. Dá pra ouvir tudo aqui, acompanhando o papo que levamos com o cara sobre a mix e o que esperar de seu novo disco.

Noisey: Como que essa mixtape deve ser ouvida? Qual o clima perfeito?

RP Boo: Mantenha a mente e coração abertos; não largue quando o ritmo pegar. Imagine-se em uma atmosfera de energia pura, com luzes acompanhando seus movimentos.

Você acredita em sinestesia? Qual seria a cor desta mix?

É preto, 100% trevas.

Há algum conceito em especial nesta mix?

Não.

Tem alguma passagem que você considere sua favorita?

Quando entra uma faixa inédita que DJ Rashad me enviou umas duas semanas antes de morrer, aos 29:58 quando as duas faixas se misturam (“Round 2” “don’t give A fukk”).

Tem disco novo seu vindo aí, poderia me falar como rolou esse lançamento? O que você espera destas faixas que ainda não foi feito ao longo de sua carreira?

A cada dois anos tento mapear o tempo certo pra lançar um disco. Sempre tento agir de forma inesperada, sem medo de nada e deixo os resultados falarem por si só, com espaço pra aprender, bem como moldar meu trabalho para o que vem mais adiante.

No lançamento de Fingers, Bank Pads & Shoe Prints você falou um pouco sobre como a Planet Mu deu uma força na forma como apresentaram sua história ao mundo. Como isso difere para este disco? Você sente que é uma representação mais autêntica de quem você é como artista agora?

Não queria ter nada de antigo na minha coleção, por mais que tenha muita coisa boa que poderia virar disco. Eu venho criando coisas novas e queria seguir adiante com elas, em vez de ficar esperando. Ser mais autêntica só cimenta minha base para crescer.

Há muitas vozes no disco novo. O que você considera um excelente vocal de footwork? Como você decide que partes manter?

Compreendo as palavras que se relacionam ao que o footwork é enquanto arte e a jornada de construção do mesmo, mas agora estou traduzindo tudo do meu jeito e isso com certeza vai deixar gente se perguntando como cheguei aqui. Antes de gravar já sei como as coisas serão e é um processo de aprendizagem para evitar desperdício, mesmo com palavras.

Você acompanha o desenvolvimento do footwork desde seu surgimento, e esta mix conta com novos produtores também — me peguei pensando, o que você acha do estado atual do estilo?

Sempre curto ouvir outros produtores e como eles se expressam em seus materiais, isso amplia horizontes e sim, há um grande futuro pela frente, por mais que o estilo não tenha muita voz em alguns cantos do mundo.

Sua história como artista está atrelada à história do footwork. Você se pega querendo experimentar outros formatos ou estilos? Ou o footwork é o seu esquema mesmo?

Meu esquema é a vida. Quando se compreende por completo o que ouvir, se ouvirá. Muitos outros estilos e formatos passam por meu trabalho, desde o começo sei que não ficarei preso em um só lugar. Continuarei em movimento e quem sabe criarei ou revelarei algo de novo, inaugurando um novo gênero, a ser nomeado e categorizado como os que o precederam. Veja o caso do footwork, ninguém esperava que ele fosse surgir e ele veio, fruto de viver os bons tempos na pista de dança. R-P-BUUUUUUUUUUUUUU!

Tracklist do Noisey Mix de RP Boo:

DJ Rashad and DJ Spinn – “I Ain’t Playing”

DJ Rashad and RP Boo – “Flying (Remixed)”

RP Boo – “Heavy Heat”

DJ Phil and DJ Manny – “Break 4Luv”

DJ Spinn – “Give It 2Ya”

RP Boo – “Hopes Up”

DJ Spinn/DJ Manny/Chap/DJ Phil- “Super High”

RP Boo and DJ Phil Feat Crossfire – “Flight 1235” *

RP Boo – “There U Go Boy”

DJ Acey – “Get Back”

DJ Earl – “Fukk It Up”

RP Boo – “Tribute 2 Jammin Gerald”

RP Boo – “Round 2”

DJ Rashad – “I Don’t Give a Fuck”

RP Boo – “Bounty” *

DJ Phil and DJ Manny – West End Girls

RP Boo – “Off Da Hook”

RP Boo – “The King”

RP Boo – “The Ultimate”

DJ Rashad – “Lazer”

DJ Rashad – “Slip Away”

RP Boo – “Earth Battle Dance” *

DJ Rashad – “More Butta”

RP Boo – “Bu’Moon”

DJ Manny – “Drums Please”

RP Boo – “Bang’n On King Drive”

* = inéditas do novo disco de RP Boo

