Ryan Murphy está a realizar uma prequela de “Voando Sobre Um Ninho de Cucos” para a Netflix

A nova série do criador de American Horror Story, Ryan Murphy, encontrou o seu lar na Netflix, avança o Hollywood Reporter e, aparentemente, trata-se de uma prequela de Voando Sobre Um Ninho de Cucos. O romance de Ken Kesey, de 1962, sobre um homem chamado Randle McMurphy, que dá entrada numa instituição de saúde mental e um paciente indígena, mudo, com a alcunha Chief Broom, está repleto de personagens com histórias sumarentas, mesmo à espera de serem aproveitadas.

No entanto, a nova série de Ryan Murphy não se vai centrar num jovem Chief Broom a lutar pelas suas terras no Rio Columbia, nem sequer nos tempos de McMurphy enquanto herói da Guerra da Coreia. Nada disso. Em vez disso, o projecto explora as origens da maléfica responsável pelo asilo: a enfermeira Ratched.

Ratched é uma vilã clássica no romance de Kesey e ainda mais na adaptação cinematográfica de 1975, realizada por Milos Forman e protagonizada por Jack Nicholson. Murphy adora instituições de saúde mental assustadoras e, ao que parece, hoje em dia anda toda a gente atrás de histórias originais de vilões, pelo que a de Mildred Ratched está mesmo a caminho da Netflix e para já com duas temporadas garantidas.

Segundo o Deadline, a série terá o apropriado título Ratched e a narrativa começa em 1947, acompanhando a “evolução assassina da enfermeira pelo sistema de saúde mental”, à medida que passa de simples profissional a autêntico monstro. O guião está a cargo do estreante Evan Romansky – que terá conseguido fazer chegar a Murphy um rascunho através do seu agente – e terá como protagonista a colaboradora habitual do realizador, Sarah Paulson. Michael Douglas, cujo pai protagonizou a adaptação do livro para a Broadway e produziu o filme original, está a bordo como produtor executivo. A produção de Ratched deverá arrancar em 2018.

