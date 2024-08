Saiu o primeiro trailer do biopic do Elton John

Faz uns anos que biopics musicais perderam o frescor. Ou pelo menos desde o lançamento de A Vida é Dura: A História de Dewey Cox, que desconstruiu e meio que exauriu as possibilidades do gênero. Mas, de vez em quando, surge uma biografia que, de alguma forma, consegue evitar os clichês habituais e propôr algo novo. Blaze é brilhante, O Rei da Polka com Jack Black foi criminosamente subestimado e, se depender desse curto primeiro trailer do biopic de Elton John, o filme pode ser capaz de dar uma nova vida ao cansado gênero também.

A Paramount soltou nesta segunda (1º) o primeiro trailer de Rocketman — não confundir com aquele filme homônimo de 1997 sobre peidar no espaço —, e parece que ele será tão exagerado e maluco quanto um filme sobre Elton John deveria ser.

O trailer de um minuto, com Taron Egerton de Kingsman: O Círculo Dourado interpretando John, segue a estrela glam no início dos anos 1970, quando ele se preparava para lançar seu álbum Honky Chateau. “Há momentos na vida de uma estrela do rock que definem quem ela é”, diz o narrador do trailer. “Onde houve escuridão não há você, e vai ser um passeio selvagem.”

Rocketman é dirigido por Dexter Fletcher, que também está tocando o próximo biopic sobre Freddie Mercury, e os trailers de ambos tocam as habituais notas dos filmes de rock’n’roll — cenas de shows e estúdios, festas fabulosas e uma tomada de John em uma maca para insinuar a inevitável guinada sombria no final do segundo ato ou algo assim. Mas Rocketman parece interessante porque ele não pára por aí. O filme também adiciona algum tipo de elemento estranho e surreal, com o jovem Elton John percorrendo o que parece ser um número de dança musical e, mais tarde no trailer, ele literalmente voando enquanto toca a música principal do filme no palco.

“[Rocketman é] um musical fantástico, não um filme biográfico”, disse recentemente Fletcher em uma entrevista. “Temos as canções e a história de vida de Elton, ou parte dela. E é uma versão fantasiosa da vida real. É uma verdadeira fantasia.”

Não exatamente claro o que essa parte da fantasia significa para o filme como um todo, mas o trailer dá um fio de esperança. Que outras maluquices o filme tem na manga? Será que vamos ver Taron Egerton cantando um dueto com um crocodilo de verdade? Nós vamos ter que esperar até o filme chegar aos cinemas em maio de 2019 para descobrir. Até lá, veja o trailer no player acima.

