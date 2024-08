Saiu o trailer do documentário do Spike Jonze sobre os Beastie Boys

“Quê!?! O Mike Diamond e o Adam Horovitz fizeram um filme sobre os Beastie Boys e a vida deles crescendo com um monte de doideiras em NYC com o Spike Jonze. Real?” Sim, Larry de Weehawken, é real! E agora você pode assistir uma prévia.

Intitulado Beastie Boys Story, o filme é descrito como um documentário ao vivo, combinando filmagens de arquivo dos pioneiros do rap-rock com clipes da produção de palco deles de 2019 de mesmo nome. Parece que o filme é bem baseado nesse show, que também foi dirigido por Jonze, e funciona como uma adaptação do livro de memórias deles de 2018, Beastie Boys Book.

No teaser tragicamente curto, vamos trechos da história da banda e da amizade lendária deles, incluindo imagens de Adam “Ad-Rock” Horovitz, Michael “Mike D” Diamond e do falecido Adam “MCA” Yauch, que morreu em 2012.

Numa declaração depois do anúncio do projeto, Jonze disse que tinha uma dívida de gratidão com os Beastie Boys: “Uma vez, eles me tiraram de um barco pegando fogo, e outra eles me ajudaram a colar numa prova para entrar na Florida State. Então é um grande privilégio me reunir com eles e ajudá-los a contar sua história”. Parece uma amizade forte mesmo.

Os Beastie Boys conheceram o cineasta numa sessão de fotos para a Dirt Magazine em 1995, onde Jonze executou uma visão para as fotos que o trio conceitualizou. Numa entrevista com a New York Magazine mais tarde, MCA descreveu o conceito, que eles revisitaram no icônico clipe de “Sabotage”: eles eram “policiais disfarçados, usando gravatas e bigodes falsos, sentados num carro como se estivessem preparando uma emboscada”.

Beastie Boys Story chega na Apple TV+ em 24 de abril, mas primeiro será exibido em vários cinemas IMAX em 3 de abril, depois da estreia no SXSW em março. Com o documentário, Jonze também vai lançar um livro de fotos em 17 de março. O livro é uma compilação de mais de 200 fotos do arquivo pessoal do diretor, cobrindo a carreira inteira do grupo.

