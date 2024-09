Segui a rotina sem noção de Mark Wahlberg por um dia

Você sabia que estão saindo DOIS novos filmes do Mark Wahlberg agora? Sim, 22 Milhas, no qual Mark Wahlberg interpreta um herói de ação foda, e Instant Family, em que Mark Wahlberg interpreta um herói de ação foda, mas preso numa comédia de família. Você provavelmente já sabia desses lançamentos imperdíveis, principalmente porque, como eu, recentemente você está obcecado com Mark Wahlberg, e como ele vive.



Você já deve ter visto a rotina de Mark Wahlberg, ele postou no Instagram semana passada, que fez um ótimo trabalho em enfiar o Marky Mark (ex-membro do Funky Bunch) na mente da galera. Teria sido só um truque de marketing pensado para colocar uma coceirinha no formato de Mark Wahlberg na mente de todo mundo? Não sei dizer, mas depois de ver a rotina dele fiquei com uma baita coceira na forma do Mark Wahlberg na cabeça.

Videos by VICE

https://twitter.com/Julian5News/status/1039811611068952578/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1039811611068952578&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.telegraph.co.uk%2Ffilms%2F2018%2F09%2F12%2Fmark-wahlbergs-work-out-regime-has-revealed-life-crippling%2F

Por que diabos ele acorda às 2h30 da madrugada? Por que ele faz tantas pausas pro lanche? Como ele passa uma hora e meia no banho? São perguntas que eu não poderia responder a menos que fizesse a coisa mais óbvia e me tornasse Mark Wahlberg por um dia, e tentasse viver a rotina dele. Isso é jornalismo, colega, dá um google!

2h30 – ACORDAR

Jesus, já são 2h30, que porra é essa? Não tem fama ou dinheiro que podem te obriga a fazer essa merda todo dia. Puta que pariu, Mark.

2h45 – HORA DA ORAÇÃO

OK, estou acordado. Agora, para o evento principal: preciso me transformar no Mark. E o único jeito de fazer isso é rezar para os deuses Wahlberg me permitirem entrar no corpo dele por um dia e realmente saber como é ser um ator de 47 anos indicado ao Oscar – mais conhecido por seu papel em Boogie Nights, apesar do meu filme preferido dele ser Os Infiltrados – e usar uma peruca do Wahlberg como condutor para que a mentalidade desse ator durão porém fofo criado em Boston possa fluir por mim. Então eu rezei para essa peruca, e rezei.

3h15 – CAFÉ DA MANHÃ

E senhoras e senhores, minhas preces foram atendidas, e me concederam o dom de Wahlberg. E que maneira melhor de celebrar esse precioso dom do que com uma tigelona de cereal às 3h15 da matina? É o gosto do sucesso. Consigo sentir a alma da celebridade descendo pela minha goela e entrando na minha Hollywood estomacal. Ou algo do tipo.

3h40 até 5h15 – MALHAÇÃO 1

Ainda está escuro lá fora, mas isso não vai me impedir – MARK Robert Michael Wahlberg, criado em Boston, que durante 24 anos de carreira lançou 47 filmes, uma média de dois filmes por ano – de fazer minha primeira malhação do dia, uma simples puxação de ferro para conseguir meus bíceps MARKa registrada.

5h30 – REFEIÇÃO PÓS-MALHAÇÃO

Ah, sim, um simples shake de proteína, a coisa perfeita para mim, o ex-vocalista do grupo de rap Marky Mark and The Funky Bunch, que ficou em primeiro lugar nas paradas da Billboard com o hit “Good Vibrations” em 1991. Que delícia de shake, pqp.

6h – BANHO

Agora aposto que você está pensando: quanto tempo leva para limpar um ator, produtor e modelo de 1,76 metro? Bom, você não consegue fazer uma média de US$ 10 milhões por filme se estiver fedendo. É assim que funciona, sucesso exige limpeza. E eu lavo meu corpo musculoso e de estatura mediana por uma hora e meia. E aproveitei para dar uma lida enquanto fazia isso.

7h30 – GOLFE

O golfe pra mim, Mark, é uma das horas mais importantes do dia, mesmo dedicando apenas meia hora pra isso, o que algumas pessoas podem achar estranho de enfiar num cronograma já lotado e sem sentido. Mas algumas pessoas não fazem US$ 17 milhões estrelando Transformers: A Era da Extinção, né? Pois é. São 7h30 da manhã e estou jogando golfe, caralho.

8h – LANCHE

Não tenho tempo para conversar ou responder mensagens, só pra fazer um lanchinho. Sou Mark Wahlberg, pelamor.

9h30 – RECUPERAÇÃO NA CÂMARA CRIOGÊNICA

Ei, sou eu, o ator duas vezes indicado ao Oscar Mark Wahlberg que, pensando bem, é mais do que um herói de ação, porque olhando pra minha carreira, já mostrei uma variedade de atuações impressionante. Na verdade, um dos meus filmes de maior sucesso foi a comédia blockbuster Ted, que acho que realmente mostrou meu lado humorístico, além das coisas mais sérias pelas quais geralmente sou lembrado. Bom, estou aqui revertendo o processo de envelhecimento, otários.

10h30 – LANCHE

Será que não são muito lanchinhos por dia? Não pra mim, o produtor-executivo da popular série meio autobiográfica Entourage, baseada vagamente nas minhas aventuras e tretas em Hollywood!

11h – HORA DA FAMÍLIA/REUNIÕES/LIGAÇÕES DE TRABALHO

Agora é hora de relaxar, e também passar um tempo de qualidade com a minha família. Mas como não tenho nenhuma família por perto agora, já que atualmente estou preso dentro do corpo de algum cara na Inglaterra, eu, Mark Wahlberg, vou ter que me virar vendo o que meus amigos estão aprontando no Twitter ponto com. Obrigado, deus, pela internet.

13h – ALMOÇO

Quem no mundo já comeu quatro vezes antes das 14h? Isso mesmo, eu, o cara que uma vez disse sobre os ataques de 11 de Setembro: “Se eu estivesse naquele avião com os meus filhos, as coisas não teriam terminado daquele jeito”, acrescentando que “Teria muito sangue na cabine da primeira classe”, o que é muito louco pensando bem nisso.

14h – REUNIÕES/LIGAÇÕES DE TRABALHO

Ocupado, ocupado, ocupado, é isso que eu – o homem que uma vez lançou um vídeo de fitness chamado Form… Focus… Fitness, the Marky Mark Workout, aclamado pela crítica e público – tem que ser em todo momento e toda hora desperto para continuar na frente da matilha.

15 – BUSCAR AS CRIANÇAS NA ESCOLA

O quê! Que porra é essa? Meus quatro filhos, que criei com muito amor com a modelo Rhea Durham, com quem casei em 2001, não estão aqui! Ah, sim, lembrei agora, ainda estou no corpo desse maluco fazendo uma ponta na Inglaterra. Não se preocupe, Mark, logo é hora do lanche.

15h30 – LANCHE

Cara, estou gostando de todos esses lanches! Quase tanto quanto gosto de ser um católico romano praticante. Na verdade, Mark Wahlberg, eu, gosta tanto de ser um católico romano praticante que uma vez pediu perdão a Deus por meu papel no aclamado Boogie Nights, e se desculpou com o Papa pela linguagem que usou em Ted! Sou um puta carola mesmo, com muito orgulho!

16h – MALHAÇÃO 2

Se você viu um dos filmes mais emocionantes e cheios de ação de todos os tempos, O Vencedor, onde produzi e estrelei no papel principal, você sabe que sou fã da doce arte do boxe. Então, como sou um cara durão pacas, um filho da puta com quem você não vai querer mexer, ainda dou meus socos todo santo dia.

17h – BANHO

Você não consegue ser sócio do seu próprio restaurante, o Wahlburgers, com seus irmãos Donnie e Paul, sem obedecer o antigo ditado: Higiene é fundamental.

17h30 – JANTAR/HORA DA FAMÍLIA

Isso mesmo, porra: um bom e velho JANTAR/HORA DA FAMÍLIA ao estilo Wahlberg. Estou empolgadíssimo para me atualizar com os assuntos da família, mas infelizmente eles ainda estão na minha mansão de 6,14 acres e 18 banheiros valendo $10 milhões em Bervely Hills, então acho que vou fazer nada por uma hora e meia.

19h30 – HORA DE DORMIR

Uau, que dia. Na verdade não, porque foi só outro dia pra mim, Mark Wahlberg. De qualquer maneira, curti pacas! Outro dia foda na minha vida foda, a vida foda do ex-membro de boy band e atualmente ator da lista A de Hollywood Mark Wahlberg.

@tom_usher_

Siga a VICE Brasil no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube.