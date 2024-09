Será Harry Potter o Jesus de uma nova geração?

Este artigo foi originalmente publicado na VICE USA.

Quando era criança preocupei os meus pais com a minha ansiedade a roçar a obsessão. Se eles saíssem à noite, eu ficava sentada na cama à espera de ouvir o carro a chegar, a porta da garagem a abrir, o chocalhar das chaves na fechadura. Sentia que, a qualquer momento, a babysitter ia entrar pelo quarto adentro com notícias terríveis de um acidente. Para me distrair do estado de preocupação, lia Harry Potter até os meus livros se desfazerem. Era a única coisa que me acalmava.

Naquelas páginas, Harry era um exemplo vivo dos meus piores medos. Um órfão, um sobrevivente. Ensinou-me a ser corajosa face a um futuro incerto. Através de Harry Potter consegui enfrentar aquelas noites de ansiedade, o meu primeiro desgosto amoroso na adolescência, a morte dos meus dois avôs, o desaparecimento repentino de um amigo próximo na universidade.

À medida que fui crescendo, apercebi-me que o conforto e paz que encontrei nos livros, demarcam a linha entre o secular e o divino e não sou a única a pensar assim. Desde a primeira edição, em 1997, estima-se que tenham sido vendidas 500 milhões de cópias da série, tornando-a a quinta mais popular da história, numa lista onde figura a pouca distância de obras efectivamente religiosas, como o Corão (em primeiro lugar) e a Bíblia (em segundo).

“Apercebi-me de que os mesmos temas que discutíamos na escola num contexto bíblico, apareciam nos livros”.



E, ainda que um estudo levado a cabo pelo Pew Research center, em 2012, tenha descoberto que um em cada três millennials não tem qualquer filiação religiosa, isso não significa que sejamos uma geração desprovida de fé. O mesmo estudo concluiu que, de facto, somos profundamente espirituais, mas que temos dificuldade em encontrar uma ligação a esquemas e textos religiosos tradicionais, que podem ser utilizados para invalidar a nossa sexualidade, autonomia e liberdade. É aí que entra o apelo de uma série como Harry Potter, considera Casper ter Kuile, licenciado pela Harvard Divinity School e co-apresentador de Harry Potter and the Sacred Text, um podcast que analisa Harry Potter como se de uma escritura religiosa se tratasse.

Quando Kuile estudava na Divinity School, releu Potter pela primeira vez desde a adolescência e ficou chocado com o quão religiosa era a obra. “Apercebi-me de que os mesmos temas que discutíamos na escola num contexto bíblico, apareciam nos livros”, diz. E acrescenta: “Já conhecia os personagens, mas acreditava naquilo de uma forma diferente”.

A outra apresentadora do podcast de Kuile é Vanessa Zoltan, capelã humanista na Universsidade de Harvard e no “Humanist Hub”, em Cambridge, cuja dissertação sobre ler Jane Eyre, como se fosse um texto sagrado serviu de impulso para o projecto. Semanalmente, no podcast, ambos passam algumas horas a interpretar Harry Potter através de um prisma religioso. Cada episódio está ligado a um determinado capítulo e cada capítulo a um tema, como o ciúme, o medo, ou a inocência.

Zoltan e ter Kuile recorrem a práticas espirituais antigas, como a tradição cristã da Lectio Divina e a prática judaica de Havruta para encontrarem significados mais profundos no texto. Harry Potter and the Sacred Text tocou num ponto sensível para os fãs de Potter, que, de repente, viram a sua obsessão religiosa com estes livros validada por verdadeiros catedráticos religiosos. O podcast é presença constante no TOP 40 da Tabela de Religião e Espiritualidade do iTunes e já chegou mesmo a atingir o primeiro e segundo lugares várias vezes, ombro a ombro com gente como Joel Osteen, ou Bishop T.D. Jakes.

Os ouvintes são o mais heterogéneos que se possa imaginar e têm as mais diversas origens religiosas. Entre eles há católicos ocasionais, baptistas renascidos, rabis ordenados, pastores, ateus seculares e professores que vêem no podcast um exemplo de uma “leitura mais aprofundada”. Quaisquer que sejam as suas origens, Kuile diz que a maioria recorre aos livros para encontrar algum conforto em alturas mais dolorosas.

“É notável a quantidade de ouvintes que temos que perderam um progenitor quando eram mais novos, ou que passaram por algum tipo de grande dificuldade”, revela o autor. E acrescenta: “Depois, acabaram por se virar para Harry Potter e é por isso que os livros são tão importantes para eles. Foram uma salvação divina em tempos turbulentos. Harry Potter é sobre ser corajoso, sobre como erguer a voz para ajudar aqueles que são mais fracos, sobre como amar a família, mesmo que seja complicado e aprender a perdoar. Isto são temáticas comuns a muitas tradições religiosas”.

Um dos princípios com que começaram o podcast, lembra ter Kuile, é a questão relativa ao que faz com que um livro seja sagrado. O apresentador acredita que a Bíblia, por exemplo, é um livro sagrado, não porque tenha sido originado por uma entidade divina, mas porque, ao longo dos séculos, uma comunidade o adoptou e interpretou. Procurou nele, profundamente, uma verdade, tentou compreendê-lo por várias perspectivas e vê-lo à luz da realidade actual de cada época.

Harry Potter está a tornar-se sagrado pelas mesmas razões. Há quase 20 anos que uma comunidade global de devotos tem disseminado meticulosamente o seu texto. “Tem acontecido a uma tal escala, com uma tal intensidade, que é perfeitamente normal que as pessoas se sintam muito mais conectadas a estes livros que a quaisquer outros. É a criação de uma identidade. De repente, há um significado quando dizes que alguém é um Slytherin, da mesma forma que há quando se diz que alguém é um judeu reformista. Temos uma linguagem comum construída à sua volta”, explica ter Kuile.

As mudanças no panorama religioso fazem desta época na história o momento certo para a criação de novas formas de devoção. Uma filiação primária em apenas uma identidade religiosa (Metodista, Católica, ou Judaica, por exemplo) está a tornar-se cada vez menos relevante, de acordo com ter Kuile: “No entanto, as pessoas ainda estão ávidas de significados, de procurarem coisas que lhes dêem a sensação de pertença. O universo de Harry Potter está já a preencher essas demandas na vida de muita gente e o que aprendemos com o podcast é que o potencial de expansão é gigantesco”.

E, mesmo que ter Kuile não acredite que possam surgir igrejas físicas dedicadas a Harry Potter nos tempos mais próximos, há já inúmeros eventos de massas dedicados a Potter, que providenciam consolo a muitos seguidores. Na verdade, ter Kuile acredita que a ida a locais como os parques temáticos da Universal, ou a eventos como a ComicCon, são uma espécie de devoção. Estes espaços podem ainda não ser, exactamente, locais de peregrinações dos tempos modernos para uma nova forma de prática espiritual, no entanto, é preciso não esquecermos que as religiões não se desenvolvem à velocidade de um Snitch.

