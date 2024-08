Sete docs VICE sobre questões que afectam mulheres em todo o Mundo

Nós, mulheres, somos obviamente magníficas –, no entanto, milhares de anos de repressão fizeram com que não tenhamos tantas oportunidades como os homens de contar as nossas histórias de bravura, intelecto, identidade e poder. Felizmente para ti, algumas dessas histórias estão reflectidas nos arquivos VICE.

Estejas a ler isto como forma de celebrar o Dia Internacional da Mulher, ou porque, simplesmente, queres aprofundar o teu conhecimento sobre o brilhantismo das mulheres noutra qualquer altura do ano, compilámos abaixo alguns dos melhores documentários e séries de TV que fizemos nos últimos anos.

Videos by VICE

Danica Roem entrou para a história dos Estados Unidos a 7 de Novembro de 2017, ao tornar-se a primeira pessoa transgénero a ser eleita para um lugar numa legislatura estatal.

A VICE teve acesso exclusivo aos bastidores da campanha de Roem durante as últimas horas antes do acto eleitoral. Aos 33 anos, é agora representante do Distrito 13 na Virgínia do Norte, uma região controlada durante mais de duas décadas pelo Republicano Bob Marshall, um dos mais reconhecidos e virulentos legislador anti-LGBT do Estado norte-americano.

Sciortino é tida como uma das vozes da libertação sexual feminina da nova geração e a sua reputação foi crescendo ao longo da última década, primeiro com o blog, “Slutever”, onde começou por relatar as suas próprias experiências sexuais, até evoluir para uma série digital na VICE e mais tarde a versão televisiva VICELAND, bem como uma coluna na Vogue e um livro.

“‘Slut’, para mim, é qualquer um que não tenha qualquer obstáculo moral entre si próprio e o seu desejo de desfrutar do sexo”, explica Karley. E, como tal, acrescenta: “Slutever é, pois, uma celebração do sexo, das suas diversas subculturas, de uma forma divertida, prazeirosa e leve”.

Casamento exuberante num poderoso clã de bruxas romenas

A nossa plataforma Broadly testemunhou o casamento combinado entre uma jovem virgem e o filho da auto-proclamada mais poderosa bruxa da Europa.



“Na Ponta dos Pés” é um projecto de ballet no Complexo do Alemão, Rio de Janeiro, Brasil, fundado por Tuany Nascimento – uma bailarina de 23 anos, que representou o país em eventos internacionais durante o florescimento de uma carreira abruptamente encurtada devido à falta de fundos. Por não querer baixar os braços e desistir, deu um novo rumo à sua vida ao tentar ajudar comunidades que passam por dificuldades através da dança.

Tuany começou a ensinar na favela do Morro do Adeus, onde vive. É uma das zonas mais complicadas do Alemão, que está actualmente no centro de uma disputa entre dois cartéis de drogas rivais e a polícia militar. Muitas alunas no seu grupo de dança, de idades entre os quatro e os 15 anos, vêm de famílias vítimas da pobreza urbana das favelas. Com uma média de 20 incidentes relacionados com armas por dia no Rio, só no ano passado morreram mais de 100 polícias – e centenas mais de civis, muitos dos quais vítimas do fogo cruzado dos confrontos locais. A violência no Complexo do Alemão intensifica a motivação de Tuany para encontrar apoiantes para a construção de um centro comunitário, que daria às suas alunas um espaço seguro para dançar e estudar.

O olhar cru e revolucionário sobre a condição feminina, juntou Steinem a uma equipa de mulheres jornalistas, que exploram a forma como a violência contra as mulheres leva a uma instabilidade global. A série foca-se numa variedade de questões, desde a violência sexual na República Democrática do Congo, ao assassinato e desaparecimento não reconhecido de mulheres no Canadá, os femicídios em El Salvador, ou o encarceramento de mães nos Estados Unidos.

No primeiro episódio desta série VICELAND viajamos até à Colômbia, para perceber de que forma é que, depois de uma guerra civil de 50 anos, o país está a reintegrar na sociedade as mulheres-soldados das FARC.

“Unfollow Me”: a história de Alice Ruggles

Alice Ruggles foi assassinada pelo ex-namorado, apesar de o ter denunciado duas vezes à polícia antes de morrer.

Falámos com a família de Alice para saber mais sobre a sua vida e morte e para tentarmos perceber que lições temos de retirar destes casos para protegermos as vítimas de abusos e perseguições.

O concurso de beleza para raparigas com necessidades especiais

O concurso “Miss Arc Broward” é uma cotição para crianças e adolescenets com necessidades especiais e não é o que se espera tipicamente de um evento deste género.

Segue a VICE Portugal no Facebook, no Twitter e no Instagram.

Vê mais vídeos, documentários e reportagens em VICE VÍDEO.