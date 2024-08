Seu signo aparentemente afeta o tipo de pornô que você curte

Em se tratando de pornô, quem vai saber por que gostamos do que gostamos, né. Psicólogos já propuseram suas teorias – de Freud pensando que nos interessamos por pessoas que lembram nossos pais, a outros acreditando que nossos estilos de apego emocional se espelham nas nossas fantasias sexuais. Mas ninguém tem uma resposta definitiva. Não sabemos por que a Islândia curte tanto pornô de Fortnite, enquanto a Rússia prefere MILFs.

Mas talvez a gente só esteja… dividindo o pornô do jeito errado. Talvez não seja uma questão do “estilo” de pornô, mas algo a ver com os astros? Recentemente, o YouPorn anunciou o lançamento de um novo filtro de busca, o que significa que agora podemos procurar pornô de acordo com o signo dos artistas.

“Buscar por signos vai permitir que nossa comunidade entenda melhor seus desejo natos por e em ligação com certos signos, e interpretar seus próprios sentidos astrológicos mais profundamente”, explicou Charlie Hughes, vice-presidente do YouPorn, no press release. “Estamos sempre procurando novas opções de exploração para oferecer aos nossos usuários, e concordamos que um filtro astrológico criativo e engenhoso pode oferecer para nossa comunidade algo espetacular.”

Parece uma boa ideia? Mas não podemos só aceitar a palavra dele, então decidimos testar esse filtro pornô nós mesmas. Aqui vai o veredito de três pessoas, cada uma de um signo, que assistiram três vídeos recomendados a elas e deram sua nota.

A próxima parte é NSFW, óbvio.

Emma, Câncer

Segundo os astrólogos do YouPorn, sou “uma profissional em sensualidade e intimidade”, talvez por isso a primeira coisa que eles me apresentaram foi um vídeo chamado “Madrasta Corey Chase Mete na Bunda da Filha com uma Cinta-Caralha”.

Screenshot via YouPorn

Madrasta Corey Chase Mete na Bunda da Filha com uma Cinta-Caralha

Ela pode ser a pisciana “mais popular”, mas esse vídeo da Corey Chase não era muito minha praia. Ainda assim, como uma consumidora de longa data de pornô online, já estou acostumada a pular para a metade do vídeo de qualquer jeito, só pra ter certeza – e sim, obviamente tem uma garota mais nova deitada de bruços com fone de ouvindo, olhando o celular e curtindo um som enquanto finge que não estão comendo a bunda dela.

Nota: 0/10. Pague por pornô independente, tsc, tsc, tsc.

Screenshot via YouPorn

Asa Akira Nos Dá uma Foda Incrível

Em seguida veio a capricorniana “com mais inscritos” e lendária Asa Akira. Já assisti esse vídeo várias vezes, porque é Material de Siririca 01 para todo mundo que curte peitos molhados, mas fazia um tempo – e tenho que dizer, mesmo sendo uma foda descaradamente sem prazer pra todo mundo envolvido, a estética é perfeita. Asa entrega toda a realeza dos clipes dos anos 2000, e lembro de ter a mesma reação a ele quando adolescente que tive agora: Um “All the Things She Said” do TaTu com cumshots.

Nota: 7/10. Básico, mas continua interessante.

Screenshot via YouPorn

A Aventura na Cadeia de Vanessa e Natasha

Sei lá que papo bizarro de escorpião está rolando aqui, mas o cenário me lembrou na hora a casa daquele programa infantil STARstreet, então não consegui assistir nem um segundo.

Nota: -1000000/10

Nana, Virgem

Segundo a Tabela de Compatibilidade Sexual de Signos, sou mais compatível com virginianos, taurinos e piscianos. A maioria dos meus ex-namorados era de Virgem como eu, e mesmo que todos esses relacionamentos tenham terminado horrivelmente, o sexo sempre foi incrível. Além disso, dois dos meus melhores amigos são de Touro e Peixes, então eu estava muito esperançosa com essa experiência.

Screenshot via YouPorn

Dani, Uma Cadela Presa Numa Jaula de Cachorro

Enquanto eu tentava ordenhar a mínima gota de tesão do meu cérebro, eu não conseguia parar de pensar… “Todos os virginianos não são só ‘Uma Cadela Presa numa Jaula de Cachorro’?”. Me vejo em Dani Daniels (também virginiana; aparentemente somos compatíveis), e apesar de não ter problema em olhar num espelho durante o sexo, ter um insight existencial não é o que me excita…

…Na verdade, falei cedo demais. Depois da metade, o vídeo é mais coisas dos bastidores. A Dani bate com o dedão do pé numa quina, e o câmera pergunta se ela está legal, o que é muito fofo. Bom, esqueci o que eu deveria estar fazendo, e só consegui pensar como os DVDs eram mais legais porque vinham com “cenas deletadas”. É uma coisa tipo isso, não?

Nota: 5/10

Screenshot via YouPorn

Homem-Macaco e Jane, Parte 1

Na primeira tomada já fiquei obcecada pelo nosso personagem principal: o taurino lendário Rocco Siffredi. Pode ser porque o Tarzan da Disney foi um dos meus primeiros crushes, depois da Jessica Rabbit, e essa coisa de homem-macaco não é muito diferente. Assista Tarzan e me diz se, pra um desenho infantil, esse filme não tem tensão sexual pacas.

Taurinos são conhecidos por gostar de luxo, e sinto que a narrativa aqui – assistindo o homem-macaco ver pela primeira vez uma mulher, e depois transar com ela – e um dos personagens mais bem formados que já vi, são o ápice do pornô de luxo. Além disso, o pessoal que achou a locação desse vídeo merece uma medalha. Eu pagaria pra transar lá. Aliás, cadê a Parte 2?

Nota: 9/10

Screenshot via YouPorn

Madrasta Precisa de Um Exame de Mama

Parece que a Cory Chase (pisciana) só faz pornô MILF, que é o tipo que menos gosto, mas como virginiana, admiro a consistência. Então aqui temos “Madrasta Precisa de Um Exame de Mama”. A primeira parte quase só tem boquetes, que eu odeio, mas quando ela pega o celular… Não dá pra falar mal de uma lenda multi-tasking.

Piscianos são fofos, e sinto isso vindo dela. A maior parte do vídeo é ela construindo a ideia de que é mesmo a madrasta do cara e te fazendo comprar essa ideia. Todo mundo adora um pisciano que dá prioridade para suas fantasias. Mesmo assim, não curti muito, não.

Nota; 3/10

Rebeca, Libra

Usar a ferramenta de busca astrológica do YouPorn me fez perceber que sou uma baita puritana. Não sei como isso foi acontecer – quando era uma adolescente cheia de tesão, eu passava a maior parte do tempo online procurando “ménage lésbico muff” no Limewire, esperando achar algum arquivo de download ilegal pra baixar. Hoje em dia, minha ideia de “sexo” envolve sair pra jantar num restaurante italiano legal e depois ter oito horas ou mais de sono. Isso é amadurecer?

Bom, pra esse experimento, fui obrigada a assistir Marica Hase (Sagitário) ser “carregada analmente” por um cara vestido de padre; a colega libriana Tory Lane fazer uma “revista íntima” numa mulher; e a aquariana Amirah Adara como uma “lesbo vixen”. Aqui vai o que achei.

Screenshot via YouPorn

Policial Tarada Abusa de Garota

Um tema pornográfico bastante questionável, mas curti o figurino. Não dá pra errar combinando luvas de PVC com um quepe de polícia também de PVC!

Nota: 2/10

Screenshot via YouPorn

Robô Sexual Marica Hase É Carregada Analmente por Steve Holmes

Gostei o alto conceito que eles tentaram aqui, mas como o Steve Holmes parece uma mistura de mágico de rua com padre católico, tenho que dizer não.

Nota: 0/10

Screenshot via YouPorn

Lesbo Vixens Amirah & Suzi Rainbow Atocham Brinquedos em Seus Buracos Molhados

Pornô de lésbicas feito pra homens é tipo uma versão móvel da IKEA de sexo entre garotas. Confiável, mas completamente sem vibe. Além disso, parece que filmaram o vídeo na suíte premium de um Travelodge. E isso não é um elogio.

Nota: 3/10

Então, o filtro funciona?

Nossas voluntárias raramente deram aos vídeos uma nota acima de cinco, o que significa que a maioria deles foi considerado abaixo da média em experiência do espectador. O que não parece ser um bom presságio para o novo filtro por signos do YouPorn.

Dito isso, não descarto totalmente a ferramenta. Só acho que mapa astral é uma coisa mais complicada que signos. Além disso, outros elementos precisam ser incluídos. Tipo, para alguém de sagitário, talvez a história tenha que incluir uma viagem? Ou, pra libra, a decoração tem que ser impecável? São só algumas sugestões.

Ou, sei lá, o tesão não tem explicação mesmo.

