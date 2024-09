Retratos íntimos de participantes de uma convenção de sexo

Foto do topo: Caroline S. Todas as fotos por Luis Mora, assistentes: Mark Byk, Manny Trinh e Melanie Johns. Produtora: Jessica Tjeng (Zing Production).

Nos últimos 16 anos, The Everythig to Do with Sex Show lota um centro de convenções em Toronto, Canadá. Durante um final de semana, “o maior evento de consumidores de romance da América do Norte” apresenta centenas de estandes de clubes de swing, estrelas de filmes adultos, cam girls e distribuidores de brinquedos eróticos, com baciões de consolos em promoção e macarrão em formato de pênis. Eles têm performers de burlesco, desfiles de moda de fetiche em látex e oficinas de boquete, além de um bar onde as pessoas tomam drinques aguados enquanto assistem a um escravo com uma máscara de lutador mexicano levar choque nos mamilos.

Eventos assim geralmente são fotografados no estilo paparazzi. Mas eu queria fazer o oposto e me envolver com as pessoas que participam dos dois lados: os fãs e os participantes do evento.

Em vez de fotografar todo mundo sem pedir permissão, documentei a convenção usando uma técnica de retrato mais tradicional. Eu queria que os retratos fossem íntimos sem serem intrusivos ou explícitos como a maioria das fotos que você tem numa atmosfera tão sexualmente carregada.

O projeto mostra a diversidade das pessoas interessadas em “sexo” e “romance” de todas as idades, gêneros e raças.

Veja mais do trabalho de Luis Mora aqui e siga-o no Instagram.

Tony Peters, fã

Gregory Dawson, modelo

Daisy Destin, atriz pornô

Sean Reily, dançarino

Mizz Barbie Bitch, dominatrix profissional

Madame K

Sha Hig

Kirra Kiss, modelo

John Muir, fã

Mandi Bowen, modelo

Lethal Lady V, dominatrix

Caroline

Lucia Carbines, contorcionista

Lexxi Brown, performer de burlesco

Heather, stripper

Paul J Nurmi

Uncle D “The Canadian Assman”

Tall Magister

Misty Maurer

Fi Shark

Angie Heyward, âncora do Naked News

Sir Tigress

Whitney Cole, modelo

Zsombor Burany, dançarino

Lila Wolfe, dominatrix

Valerie Guet

Mariah Holland, modelo

Amanda R, modelo

Kara Lina, playmate

Lena Spanks, cam girl

Cortana Blue, cam girl

Michael Rice, fã

Kristina Jonanovic, playmate

Nigel Malcolm

Harvey

Vikki Lenola, atriz

John Reischer

Heather Lewis