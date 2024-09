O sexo contribui para a tua felicidade no trabalho

Este artigo foi originalmente publicado na nossa plataforma Tonic.

Sexo é bom, isso já todos sabemos, mas há um novo estudo que nos revela que, para além do óbvio, praticá-lo com regularidade pode contribuir para melhorar o rendimento laboral. Keith Leavitt, professor da Business School da Oregon State University, nos Estados Unidos, realizou uma sondagem ao longo de duas semanas, que envolveu 159 pessoas, casadas e com emprego. As perguntas eram relativas ao seu trabalho e vida sexual.

O estudo revelou que os indivíduos que levavam uma vida sexual activa, não só rendiam mais no trabalho no dia seguinte a terem mantido relações sexuais, como também desfrutavam mais da actividade que desempenhavam.

O sexo liberta oxitocina e dopamina. A primeira é uma hormona relacionada com as experiências sociais agradáveis e o vínculo emocional e provoca uma espécie de excitação carnal, que melhora o estado de ânimo e reduz o stress e a pressão sanguínea. A dopamina, por sua vez, é um neurotransmissor, associado ao sistema de recompensas do cérebro. A combinação de ambas as substâncias converte a prática sexual num rápido e efectivo medicamento natural para elevar o ânimo, como assinalou Leavitt, na conferência de imprensa de apresentação do estudo.

Mesmo que seja uma coisa de apenas 10 minutos, as propriedades benéficas do sexo podem prolongar-se até 24 horas. O estudo confirma também que, tendo em conta os restantes factores clássicos que favorecem o bom humor, o sexo produz um notável efeito benéfico na disposição de quem o pratica.

Apesar disto, o estudo assinala também que o stress laboral que as pessoas transportam para a sua vida pessoal e doméstica, tem uma influência negativa na vida sexual. Os participantes que enviavam e recebiam mails de trabalho fora do horário de expediente, faziam-no com regularidade em detrimento de outras actividades de ócio, como o sexo.

Na Europa, as pessoas parecem estar bastante conscientes das vantagens da prática sexual regular. Ainda recentemente, o político sueco Per-Erik Muskos propôs a implementação de pausas laborais diárias de uma hora para que os trabalhadores pudessem ir a casa fazer sexo. A ideia é melhorar o rendimento e o estado de ânimo das pessoas e incentivá-las a procriar, numa cidade em que a população jovem está a decrescer. Não vamos negar, parece uma ideia brilhante.

Leavitt coincide com Muskos na certeza de que é altura de abordarmos o sexo a partir de outra perspectiva e lhe comecemos a dar mais prioridade. para o autor do estudo, manter uma vida sexual saudável deveria ser visto como “um tema de sustentabilidade humana” e, consequentemente, “como uma possível vantagem laboral”. Se praticar o coito é a chave do êxito profissional, Linkedin, podes contar connosco.

