Sheida Soleimani combina fotografia, escultura, colagens e filme com resultados surpreendentes

Este portfólio aparece no Photo Issue da Revista VICE. Com esta edição queremos celebrar o absurdo, a despreocupação e o humor. É importante dar uma escapadela do mundo real. Por mais que seja necessário estar informado, envolvido e consciente, também precisamos de rir. Aqui, mostramos pessoas a fazer arte com sentido de humor. No ambiente de hoje, há algo divertidamente subversivo nisso.

***

Sheida Soleimani, uma artista iraniana-americana sediada em Providence, Rhode Island, combina fotografia com escultura, colagem e filme para destacar as suas perspectivas críticas sobre ocorrências sócio-políticas históricas e contemporâneas. Está especialmente interessada no espaço onde a arte e o activismo se cruzam e em como as redes sociais moldam os assuntos políticos e as rebeliões no mundo inteiro. O seu trabalho tem sido destaque em exposições e publicações, como Artforum, New York Times, Huffington Post, Interview e muitas mais.



Há um certo humor negro presente no trabalho de Soleimani, por isso pensámos que ela seria perfeita para a edição fotográfica de temática humorística deste ano. Ela criou uma nova imagem para nós, intitulada “Iran Heavy”, que é o nome de uma mistura de petróleo. Soleimani diz que a sua natureza morta “representa objectos feitos com petróleo – pesos, pastilhas elásticas – juntamente com uma imagem de satélite da ilha de Kharg no Irão, de onde essa mistura específica de petróleo bruto é exportada”. E acrescenta: “A principal exportação dessa zona, além do petróleo, é o peixe, por isso achei que fazer o peixe soprar um balão lhe daria um toque cínico e humorístico”.

A fotografia faz parte de uma nova série na qual ela está a trabalhar, chamada “Crudes”. As imagens aqui destacadas são uma mistura de fotografias da nova série, com outras do seu projecto anterior, “Medium of Exchange”.

