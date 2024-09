Sinta a Vibe Satânica do Remix que o Haxan Cloak Fez de “What Went Down” do Foals

Os caras do Foals estão de volta nesse mês com um novo álbum assinado pela Warner Music, What Went Down, não tem nada a ver com “Hummer” ou com “Cassius”, mas você sabe, as pessoas mudam, as coisas e as bandas também. E nós estamos ansiosos para saber como está rolando esse novo trampo.

O Haxan Cloak transformou o indie do Foals num remix meio screamo, agitado, tinindo, que você pode ouvir aqui no THUMP com exclusividade. Essa versão de “What Went Down” tem uma levada meio satânica, a voz de Yannis Philippakis foi cortada e, com um efeito meio falhado, ficou parecendo um uivo distorcido, junto com uma percursão que parece o som de uma bateria derretida por ácido, além dos apitos e do bass bem demarcado.

Você não vai se divertir tanto nas baladas indies, então guarde esse remix para ouvir no seu momento mais emo. Pense que “Born Slippy” foi feita por uns caras socando um misturador de cimento por horas e que você estava lá. E não diga que nós não te avisamos.

