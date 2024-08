Solomun está dentro do GTA V em seu novo clipe, “Costumer Is King”

O hedonismo violento é, por definição, abrangente. Não há limite para o número de maneiras que você pode roubar um helicóptero, encabeçar um cartel de drogas, ou — para realmente abraçar a figura de super-vilão — jogar uma partida de golfe. Desde o seu lançamento há cinco anos, Grand Theft Auto Online, o modo online em constante evolução do GTA V, reflete isso. Se você quiser checar a fábrica de armas ilegais que você criou em um bunker subterrâneo no seu caminho para causar na balada, você pode fazê-lo em seu carro rebaixado.

A mais recente adição ao jogo é a atualização After Hours, na qual os jogadores podem construir uma boate em um hotspot cheio de paparazzis. Os DJs premiados The Black Madonna, Dixon, Tale of Us e Solomun foram trazidos como artistas residentes, e agora a Rockstar Games levou o lado musical da atualização um passo adiante. O novo clipe de “Customer Is King”, do Solomun, o centésimo lançamento da Diynamic Music, conta com o DJ bósnio em Los Santos, tentando fazer entregas enquanto o caos se desenrola em segundo plano. Assista acima.



