Foi descoberta uma plantação secreta de erva no Legoland inglês

Este artigo foi originalmente publicado na VICE UK.

Funcionários do parque temático Legoland Windsor, em Inglaterra, procediam a uma inspecção de rotina aos abetos, quando se depararam com uma plantação enorme de marijuana em plena propriedade, com cerca de 50 plantas já bastante desenvolvidas, luzes eléctricas e um sistema de irrigação.

De acordo com a publicação Scotsman, a plantação estaria oculta num edifício abandonado, anteriormente utilizado pelos trabalhadores e localizado dentro da propriedade de cerca de 90 hectares do Legoland, mas afastado da área das diversões e do acesso público. Ou seja, não havia qualquer risco de um puto qualquer mais arisco dar de caras com uma floresta de erva, escondida atrás de um carrocel.

A “estufa” secreta estava instalada numa zona onde os visitantes podem deixar os seus cães enquanto se divertem. como não é acessível ao público, as autoridades acreditam que os diligentes “agricultores”, entravam no espaço através do vizinho Crown Estate, um terreno que pertence à Rainha de Inglaterra.

“Neste momento há agentes no local onde se encontravam as plantas de canábis e o equipamento utilizado na produção”, revelou a polícia de Windsor em comunicado. “Até ao momento não foram efectuadas quaisquer detenções e há uma investigação em curso”.

É surpreendente que os responsáveis tenham tido acesso ao local durante o tempo suficiente para as plantas crescerem tanto, tendo em conta que o Legoland já registou a entrada de mais de dois milhões de pessoas e é o parque temático mais visitado do Reino Unido. Durante o mês de Fevereiro, no entanto, encontra-se fechado, pelo que, quando reabrir, as plantinhas já terão ido à vida.