Assista ao trailer de ‘Sorry to Bother You’, o filme mais doido de Sundance

O Festival de Cinema de Sundance deste ano foi bem chatinho. Claro, teve um filme de terror que vai te fazer nunca mais ver casas de boneca do mesmo jeito, mas nada que realmente roubasse o show. Não teve Whiplash, Corra! ou Me Chame Pelo Seu Nome como nos anos anteriores, nenhum filme de destaque que todo mundo concordou que estava destinado a grandeza ou pelo menos a um prêmio do SAG. Mas numa coisa todo mundo concordou: Sorry to Bother You – a sátira racial mordaz escondida num sonho febril que marca a estreia na direção de Boots Riley – é muito louco.

Agora, com a estreia do filme no SXSW, a Annapurna revelou o primeiro trailer para o longa que o Vulture chamou de “o filme punk que 2018 merece”, e parece que é o negócio hilário, bizarro e chapadaço que o mundo precisa agora.

Em Sorry to Bother You, Lakeith Stanfield ascende ao topo de uma cabala secreta de telemarketing graças a sua habilidade de fazer uma voz de branco. O filme se passa “numa versão alternativa da Oakland do presente, onde o atendente de telemarketing Cassius Green descobre uma chave mágica para o sucesso profissional, o jogando num universo macabro”, segundo a sinopse, mas isso nem chega perto de tudo que acontece no trailer. Tipo, Armie Hammer como um executivo maligno? O que diabos é “power caller”? Quem é o cara do tapa-olho? E David Cross faz a voz branca de Stanfield, né? Senhor.

Riley – um ativista e membro do famoso grupo de hip hop de Oakland The Coup, que aparentemente também é um roteirista e diretor genial – está trabalhando em Sorry to Bother You faz um tempo. Ele originalmente publicou o roteiro na McSweeney’s em 2014, e disse a VICE em 2015 que se inspirou para escrevê-lo depois de alguns testes para cinema e TV em Los Angeles.

“Fui para LA fazer esses testes, mas todos os papéis eram para policial ou traficante”, Riley disse na entrevista. “Por que eu ia querer passar horas e horas da minha vida para realizar a visão de mundo fodida de outra pessoa? Eu preferia passar horas e horas da minha vida para criar minha própria visão fodida do mundo.”

Essa visão fodida de mundo estreia nos EUA em 6 de julho, quando a Annapurna lança Sorry to Bother You nos cinemas. Até lá, assista o sensacional trailer insano acima.

