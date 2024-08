Tarantino já escolheu o Charles Manson de seu próximo filme

Nos últimos meses, Quentin Tarantino Over the past few months, Quentin Tarantino vem juntando um elenco pesadíssimo pro seu novo filme épico sobre os assassinatos da Família Manson em uma LA dos anos 1960. Ela já descolou a Margot Robbie para fazer o papel da atriz que foi a grande vítima de Manson, Sharon Tate, e também Dakota Fanning como Squeaky Fromme, uma das assassinas da seita, e até o Burt Reynolds para fazer o dono do rancho onde a Família morava, treinava com armas e fazia roupas com os próprios cabelos. Apesar da pilha de atores famosos, uma peça fundamental ainda estava faltando no elenco — o ator que faria o próprio Charles Manson.

Agora, parece que o mistério acabou, deixando de lado especulações que diziam que Tarantino deixaria Manson de fora do filme, ou talvez ele mesmo fizesse o papel em mais uma participação horrível nos seus filmes. Nesta terça (28), o site The Wrap anunciou que o filme de Tarantino finalmente tinha o seu Manson: o ator australiano Damon Herriman.

Videos by VICE

Herriman é mais conhecido nesse lado do mundo por seu papel coadjuvante na série Justified, produzida pelo canal FX, mas ele já construiu uma carreira sólida na TV australiana e uma vez o Jesse Pinkman acertou o seu personagem com um bong em um episódio de Breaking Bad. Com 48 anos de idade, Herriman é quase uma década mais velho que Mason na época dos assassinatos da família Tate-LaBianca, mas o cara realmente lembra o líder de seita, e o Tarantino realmente deve acreditar que Herriman é a pessoa certa para interpreta-lo, já que todo ator do mundo deve estar tentando conseguir esse papel.

Foto de Herriman por Jean Baptiste Lacroix/WireImage. Foto de Manson via Bettmann/Getty.

Herriman deve estrelar no filme ao lado de Robbie, Fanning, Reynolds e — respire — Brad Pitt e Leonardo DiCaprio, além de Al Pacino, Kurt Russell, Timothy Olyphant, Tim Roth, Maya Hawke, James Marsden, Luke Perry e até mesmo a Lena Dunham, e muitos, muitos outros.

Além disso, o australiano também entrará no rol de atores que interpretaram Charles Manson, incluindo Trey Parker, aquele cara daquele filme dos anos 70, e aquele outro cara que fez LOST. Ainda não ficou claro o tamanho do papel de Manson na história do filme, no entanto. Para isso, vamos ter que esperar Era uma vez em Hollywood estrear nos cinemas no meio do ano que vem.

Matéria originalmente publicada na VICE US.



Siga a VICE Brasil no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube.