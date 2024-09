Uma tatuadora explica por que tatuou os olhos

Estou longe de ser a pessoa mais hesitante do planeta, mas quando se trata do meu corpo, dez anos estudando e trabalhando com química e medicina me deixaram muito avessa a riscos. Preciso da minha saúde em ordem para trabalhar bem e aproveitar meu tempo de lazer, então colocar isso em risco não me parece valer a pena. Da lista de coisas que não faço: usar drogas recreativas, fazer cirurgias cosméticas desnecessárias, transar com alguém que não sei se tem DSTs, beber e dirigir…

E tatuar meus globos oculares.

Videos by VICE

Pode parecer uma coisa estranha de acrescentar, mas a tatuagem nos olhos tem recebido muita atenção da mídia ultimamente. No dia 19 de fevereiro, o governo de Nova Gales do Sul, Austrália, legalizou a prática depois de acrescentar várias diretrizes de saúde. Desde então, o governo de NGS vem recebendo várias críticas, tanto do Partido Trabalhista australiano quanto de profissionais de saúde que dizem que essa é uma prática muito perigosa. A oftalmologista Dra. Chandra Bala foi ao programa Today Tonight dizer que o procedimento é “ir longe demais” e que “não vale o risco”.

Para tatuar os globos oculares é preciso injetar uma pequena quantidade de pigmento diretamente abaixo da conjuntiva (a camada fina superior do olho), então a tinta fica ensanduichada entre a conjuntiva e a esclera, que é o branco dos olhos. O pigmento se espalha entre as camadas e cobre permanentemente o branco, e normalmente é preciso várias injeções para cobrir o globo ocular inteiro.

A técnica foi criada quase uma década atrás por um tatuador de Melbourne chamado Luna Cobra, e desde seus testes iniciais com três voluntários, ele aprimorou a técnica e tatuou quase uma centena de pessoas.

Apesar de nenhum cliente de Cobra ter experimentado qualquer problema até agora, ele inspirou alguns imitadores não tão meticulosos. Muitas pessoas relataram problemas de curto prazo incluindo dores de cabeça prolongadas e manchas no tecido ao redor dos olhos. Alguns descreveram uma sensibilidade aguda à luz devido a um excesso de tinta injetada de uma vez. Outros riscos incluem infecção, inflamação, cegueira e até a perda do olho. Cobra alertou em seu site que imitadores com pouco treinamento já cegaram clientes, postando o aviso: “SIM, PESSOAS JÁ FICARAM CEGAS POR TATUAR OS OLHOS”. Além disso, como o procedimento é novo e experimental, os efeitos a longo prazo são desconhecidos.

Como uma pessoa que nem fumaria um cigarro, para mim, tatuar o globo ocular parece loucura. Com todos esses riscos em potencial e outros desconhecidos, por que alguém faria isso?

Kylie Garth é uma tatuadora e body piercer que atua em Perth, Austrália. Sua habilidade, profissionalismo e capacidade de me fazer rir quando eu mais precisava, me ajudaram a me sentir completamente confortável quando ela fez meu piercing no nariz ano passado. Outra coisa marcante sobre Garth é seu corpo, que é realmente uma obra de arte.

Como muitas pessoas com modificações corporais, Garth me diz que seus “mods” são uma expressão de sua personalidade e um meio de exercitar sua identidade. Mesmo tendo demorado algum tempo para aceitar a tatuagem nos olhos, ela acabou decidindo tentar, não só porque achou o resultado “foda pra caralho”, mas porque sentiu que arriscaria o mínimo possível fazendo isso.

“Com todos os meus mods e piercings, conheço as pessoas, pelo menos as do estúdio onde trabalho, então sei que tudo é muito limpo e conheço o nível de habilidade do tatuador”, ela diz. A única pessoa em que Garth confiaria para tatuar seus olhos era Luna Cobra, que era seu colega na época, e foi com ele que ela realizou o procedimento com sucesso. Ter alguém sem treinamento tatuando seus olhos nunca foi uma opção, já que Garth depende de sua visão para fazer seu trabalho, e não podia arriscar isso. “Muitas coisas podem dar errado na tatuagem de olhos. Você pode ficar cego. Imagine se eu ficasse cega? Seria uma bosta! Que tipo de seguro cobre isso?”

Garth não experimentou nenhum efeito colateral de curto prazo do procedimento, mas eu queria saber se ela já tinha pensando em consequências de longo prazo. “É só um pouquinho de fluído [injetado no olho]”, ela apontou antes de mudar de tom. “Sim, fiquei preocupada, mas ninguém relatou nada disso ainda. Ninguém desse primeiro lote teve qualquer problema.”

Na verdade, durante nossa conversa, parece que a reação das pessoas, em vez da própria tatuagem, é o que apresenta mais riscos. “Ser uma mulher com um visual alternativo estranho… as pessoas reagem de maneiras engraçadas”, ela diz. “Algumas pessoas me julgam, e podem me impedir de ter oportunidades depois. Há o risco de amigos e familiares não gostarem; tanto que podem não querer mais estar junto de você. Essas coisas são reais.”

Kylie Garth apresentou argumentos convincentes, mas acho que prefiro meus globos oculares brancos mesmo.

Siga a Matilda no Twitter.

Tradução: Marina Schnoor.

Siga a VICE Brasil no Facebook, Twitter e Instagram.