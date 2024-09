Decifra-me ou te devoro: As tatuagens mais lokas do Tomorrowland Brasil 2016

Num calor de 32º, feliz é aquele que anda com pouca roupa, copo cheio e se orgulha dos desenhos que traz no corpo. Sim, enquanto nós andávamos pela segunda edição do Tomorrowland Brasil (mais cobertos do que a temperatura parecia sugerir), uma garota resumiu bem a vibe ao chamar o fotógrafo Rodrigo Zaim e não se fez de rogada: “Tira uma foto da minha tatuagem?”, pediu ela sorrindo pra câmera.

Raro encontrar um raver sem uma identidade estampada na pele. Tribais, dragões, carpas, flores, símbolos hindus e o que mais puder surgir num universo de 150 mil pessoas dos mais diversos lugares e com as mais incatalogáveis referências.

Videos by VICE

E como o post do ano passado foi, bem, a matéria mais lida da história do THUMP (é sério), temos que admitir que a nossa principal expectativa com o festival era sim com as tatuagens da galera. Por isso comissionamos os fotógrafos Rodrigo Zaim e Lucas Jacinto para registrar os (muito bem denominados) adereços epidérmicos do público do Tomorrowland Brasil 2016.

A diversidade impera: alguns dos desenhos são cheios de simbologia, outros belos arranjos, alguns delicados, métricos e bem feitos segundo a teoria do belo, e outras mal traçadas linhas que conseguem ser ainda melhores — porque nada é tão glorioso e edificante quanto o orgulho que você tem da sua própria tatuagem.

Numa humilde tentativa de tentar conter os comentários raivosos da instância de julgamento editorial do internetão, a tatuagem da autora do post também está misturada à seleção do THUMP. E, mais uma vez, não julgue, apenas sinta:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

As 40 primeiras imagens são do Lucas Jacinto. Todas as demais, do Rodrigo Zaim/R.U.A Foto Coletivo.

Siga o THUMP nas redes Facebook // Soundcloud // Twitter.