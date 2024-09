Techno, turbo-folk e bombas da NATO: fotos da década em que a Sérvia mudou para sempre

Este artigo foi originalmente publicado na VICE Sérvia.

Ao longo dos últimos 25 anos, o fotógrafo sérvio Srđan Veljović tem documentado as mudanças sociais no país. Dos verões a retratar a vida nos novos bairros sociais de Belgrado, às cerimónias de luto pelas vítimas do massacre de Srebrenica, ou aos dias de glória do grupo de rap local Sunshine, Srđan esteve lá e a sua máquina fotográfica também.

A sua mais recente exposição, 1990s, centra-se no trabalho que criou durante o governo de Slobodan Milošević. É um olhar sobre a vida no exército, mas também fora dele, durante os anos de poder de Milošević, entre 1987 e 2000. Falei com Srđan antes da inauguração da mostra – patente na galeria ARTGET, em Belgrado -, sobre as fotografias que ele considera que melhor representam este período da história da Sérvia. Uma década que começou em guerra e acabou em guerra.

VICE: Onde é que tiraste as fotos a preto e branco dos finais dos anos 1980 e de que forma é que achas que representam a Sérvia dos anos 1990?

Srđan Veljović: Foram tiradas durante a minha incorporação obrigatória no exército jugoslavo, entre 1987 e 1988. Estava destacado no quartel de Divulje, na Costa Adriática – que agora é a Croácia. À primeira vista, podem não ter qualquer ligação com as fotos que tirei nos anos 90, mas mostram claramente o que antecedeu essa década de guerra. Mostram claramente o sítio exacto de onde saltámos directamente para os anos 90, mostram o que se perdeu. Há uma imagem que tenho de dois solados, dois amigos meus, a quem pedi que se beijassem para a câmera, só no gozo. Era tudo tão inocente.

Divulje/Split, o Exército Jugoslavo, 1988. Todas as fotos por Srđan Veljović

Olhando hoje para essas imagens e sabendo o que aconteceu depois, como é que sentes?

Quando as tirei não pensei no que poderiam significar um dia. Na altura não tinham esse significado. Esta exposição mostra duas perspectivas sobre a vida no exército: a época antes da guerra em 1987 e 1988 e a época dos bombardeamentos da NATO, em 1999. Depois, há uma terceira secção que mostra imagens da vida social e política entre esses dois períodos.

Como era a vida social na Sérvia durante os anos 90?

As fotos que tenho dessa altura mostram cenas do clube de techno-rave de Belgrado Industrija, de festas turbo-folk em barcos no rio e de bailes folk no parque Kalemegdan. acho que mostram as coisas que as pessoas tentavam fazer para seguirem as suas vidas, mas acaba por ser tudo um bocado simbólico, porque, na verdade, devido à guerra ninguém conseguia fazer grande coisa.

Divulje/Split, Exército Jugoslavo, 1988

Onde é que comemoraste o fim dos bombardeamentos da NATO?

Estava mobilizado, portanto fiz parte do processo. Estávamos destacados em Srem, a poucos quilómetros de Belgrado. Acho que as primeiras imagens do exército em 1987 e 1988 são quase puras. Consegues ver que não há perigo, são cenas quase românticas. As de 1999 são mais tenebrosas, vês que o tempo passou e que os anos não foram bons.

Quando soubemos que os bombardeamentos tinham terminado, fizemos uma festa num bar merdoso de Srem. Nessa comemoração improvisada tirei uma fotografia de soldados a roçarem-se um no outro. Aquela dos soldados a beijarem-se em 1988 tinha sido encenada, mas este momento, 11 anos depois, era completamente espontânea. Muita coisa tinha mudado.

Obrigado, Srđan!

Depois dos bombardeamentos da NATO, em 1999

Divulje/Split, Exército Jugoslavo, 1988

Clube Industrija, nos anos 90

Belgrado, Setembro de 1997. O artista Saša Marković Mikrob caminha mascarado, durante um festival chamado “Lust for Life, Wilhelm Reich”

Divulje/Split, Exército Jugoslavo, 1988

Belgrado nos anos 90

Durante os bombardeamentos da NATO em 1999

Durante os bombardeamentos da NATO em 1999

Durante os bombardeamentos da NATO em 1999

Belgrado em Setembro de 1999

