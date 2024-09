O Novo EP do Traxman É Footwork em Estado Bruto

“Irmãos e irmãs, não sei onde este mundo vai parar!”, berra o começo de “Da Rebel”. A faixa é de TEK x TAR Vol. 5, o último lançamento de uma série colaborativa do Teklife, um coletivo de DJs e produtores de footwork de Chicago, com o selo TAR, de Los Angeles. Se anteriormente a série deu destaque à nova geração do footwork, incluindo artistas como DJ Manny, Heavee e DJ Earl, esta edição foi capitaneada por um veterano: o experiente produtor de Chicago Taxman.

Você já ouviu o sample vocal no começo de “Da Rebel” milhões de vezes antes – ele foi tirado diretamente de “Rebel Without A Pause“, do Public Enemy. Mas, nas mãos do Taxman, o famoso hino agitpop é transformado numa salada de bateria barulhenta e graves com pitadas de dub, temperada com sirenes de estourar os tímpanos. Juntamente com “Thay Act Like They Don’t No”, que remete ao KRS-One, e “Dilla”, adequadamente recheada de samples psicodélicos, o EP de três faixas é um bom exemplo de por que o Taxman é um dos pioneiros e produto dos mais ousados do footwork.

Para saber mais sobre o seu último lançamento, enviei algumas perguntas para o Taxman por e-mail e acordei com um monte de mensagens de voz no meu Facebook. “Qual é a história por trás deste EP? Não sei, cara, um monte de merda louca, cara”, ele diz com uma gargalhada. “Todo tipo de música – hip hop, drum and bass, footwork… Essas coisas todas”.

Poucos produtores são tão adeptos a misturar samples clássicos de hip hop com os beats cheios de adrenalina do footwork, uma habilidade que ele também demonstrou nos seus últimos dois discos, Da Mind of Traxman Vol. 1 e Da Mind of Traxman Vol 2, lançados pela Planet Mu. Menos produtores ainda estão há tanto tempo em atividade. O legado do Traxman começou há três décadas, quando o seu ghetto house e faixas juke foram alavancados pelo icônico selo de Chicago Dance Mania. Depois ele se juntou ao GhettoTeknitianz, um coletivo fundado pelo DJ Rashad que evoluiu para o Teklife. Basicamente, ele conviveu com diversas gerações da dance music de Chicago, e a sua intensa exploração musical é prova disso.

Quando perguntado sobre o seu papel no Teklife, o coletivo que colocou o footwork em evidência no cenário internacional e o fez permanecer em destaque, Traxman é rápido em se distanciar de qualquer rótulo. “Não diria que sou um DJ do Teklife, um DJ e produtor de ghetto ou um produtor de ghettotech. Sou produtor de qualquer coisa em que possa colocar as mãos.”

Em vez disso, só usou uma palavra para descrever o seu trabalho: “Ill!”

TEK x TAR Vol. 5, do Traxman, foi lançado pela TAR.

