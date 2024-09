Telefon Tel Aviv sobre por que ele voltou solo, seis anos após a morte de seu parceiro

Quando Charlie Cooper, metade da dupla de Nova Orleans, Telefon Tel Aviv, faleceu em 2009, seu parceiro musical Joshua Eustis declarou o futuro do projeto como indefinido. Seis anos mais tarde, depois de mudar para Los Angeles, trabalhando como ocasional membro do Nine Inch Nails e do Puscifer de Maynard James Keenan — além do seu projeto solo Sons of Magdalene —, Eustis começou a dar seus primeiros passos em voltar ao TTA, anunciando via Twitter que ele irá “tocar seu primeiro show ao vivo do Telefon Tel Aviv em mais de seis anos” dia 2 de abril no Regent Theater em Los Angeles.

I’ll be playing the first Telefon Tel Aviv live show in over six years. Mostly new material. Yes I’m nervous. https://t.co/056ztT63a6

— Telefon Tel Aviv (@telefontelaviv) January 4, 2016

Logo depois do anúncio, Eustis explicou ao THUMP que a decisão em voltar ao Telefon Tel Aviv não foi tomada de maneira leviana. “Desistir sem tentar pareceu uma morte espiritual prematura”, ele disse. “Eu ainda não parei de ter ideias, e enquanto algumas delas não encaixam no TTA, muitas encaixam, aparentemente”. Ele continuou dando o crédito a Turk Dietrich da dupla experimental de Nova Orleans, Belong, em ajudá-lo a atravessar o processo emocional de reviver o Telefon Tel Aviv como um projeto solo. “Turk gentilmente me conduziu através do processo que me levou a trabalhar em novo material do TTA”.

Como antes, Eustis deixou aberta a possibilidade para outras atividades com o Telefon Tel Aviv, mas no momento ele não está se comprometendo com nada além de um show de abertura para o produtor vencedor Emmy Deru. Fãs do TTA do mundo todo devem cogitar uma viagem para Los Angeles se quiserem vê-lo ao vivo. Ingressos para o show estarão disponíveis aqui a partir de 13 de janeiro.