Tem uma pá de gringo querendo transar com o Coringa

Tem uma regra não-oficial da internet, parecida com a Regra 34, que quando um filme de vilão assustador existe, as pessoas vão querer transar com ele. Tem gente que fantasia com a língua do Venom; sonha acordado em comer a bunda torneada do Grinch; quer que o Pennywise faça o IT com elas, tipo “entrar no meu quarto à noite, me segurar pela garganta e me comer me olhando com aqueles olhos amarelos insanos”. Então não é surpresa que agora o pessoal chegou nessa fase do discurso com Coringa, e tem um monte de norte-americano estão se declarando excitadas muito publicamente com O Palhaço, O Joker.

Alguns estão confessando seu desejo de fazer putarias com o personagem de Joaquin Phoenix de maneiras mais sutis e sugestivas. As pessoas não ficam nem um pouco constrangidas em dizer que o filme extremamente sombrio de Todd Phillips meio que, sim, deixou elas com um baita tesão.

https://twitter.com/no17520278/status/1181698017205862400

Joker dancing on the stairways makes me totally horny, I just can’t —- #joker — 100% that bitch (@icecreamlamboj) October 10, 2019

https://twitter.com/VaydaRhynstone/status/1182125847039352833

https://twitter.com/myaurrora/status/1181337247959764992

“Acabei de assistir Coringa e fiquei com tesão por uns 15 minutos”

“O Coringa dançando naquela escadaria me deixou com muito tesão, não dá – #Joker”

“Assisti Coringa

Mais alguém ficou com tesão pra caralho?

… ou só eu?”

“Estou JORNY… Joker horny.”

Outro pessoal é um pouco mais explícito – eles querem transar com o arqui-inimigo do Batman, e não têm medo de dizer, caramba!

just saw joker … 10/10 would fuck the joker — kayla winter ☮︎ (@kaylajilll) October 9, 2019

https://twitter.com/sueperiorr/status/1180515427752894469

am i meant to want to bang the joker — vezza (@veritysulway) October 9, 2019

because i do — vezza (@veritysulway) October 9, 2019

https://twitter.com/tracksuitcowboy/status/1168338636380594176

i want the joker to fuck me — jenni $mall$ (@poppajenn) July 2, 2019

“Acabei de assistir Coringa… 10/10 eu transaria com ele.”

“10/10 transaria com o Coringa”

“Eu deveria querer dar pro Coringa?”

“Porque eu quero”

“Assisti o filme do Coringa noite passada e tudo que vi foi uau… Acho que quero transar com o Coringa”

“Quero que o Coringa me coma”

Aí tem a galera com fantasias mais concretas. Quem já aceitou o fato de que o palhaço assassino te excita, admite que transaria com ele, e agora só pensa… naquilo.

Cant wait for the joker to eat my ass on friday — ✨Ovahseah✨ (@PandaShinobi98) October 1, 2019

@ me preparing to plow Joker’s asscheeks https://t.co/X9ZbdXFy53 — 🌸BEEFY🌸 (@b0neless_cake) October 7, 2019

“Mal posso esperar pro Coringa comer minha bunda na sexta”

“Eu me preparando para meter nas nádegas do Coringa”

Não contentes em ficar “horny on main”, as pessoas que querem transar com o Coringa, aparentemente, já estão entrando em ação. O Pornhub viu mais de 741 mil buscas por “Joker” nos primeiros dias desde a estreia do filme, segundo o TMZ. O TMZ também informou que se um dia Joaquin Phoenix quiser fazer pornô, ele devia usar o nome artístico “Joaquin Penix”, teve essa também.

Para quem quer fazer sexo com o palhaço, eu digo isso: mais poder pra você. Não vamos fazer kink shame com ninguém aqui, e o Joaquin Phoenix é uma cara bonitão mesmo. Só saiba que os incels vão enlouquecer com essa história.

