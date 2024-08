Tens que ver este incrível vídeo de spoilers da nova temporada de “Westworld”

Este artigo foi originalmente publicado na VICE USA.

Na segunda-feira, 9 de Abril, os criadores-de-Westworld-barra-profissionais-em-fritar-te-a-cabeça, Jonathan Nolan e Lisa Joy, fizeram um AMA (Ask Me Anything) no Reddit em honra da nova temporada da série, que chega aos ecrãs ainda este mês. Foi bastante normal, com Nolan e Joy a responderem a questões sobre Anthony Hopkins, títulos de episódios e o iminente apocalipse robótico. Mas, lá mais para o fim, as coisas já não foram tão normais assim.

Numa suposta tentativa de combater spoilers e aquelas teorias obsessivas que desmascararam o twist da última temporada quando ainda ia a meio, Nolan e Joy anunciaram que estariam dispostos a antecipar um vídeo a explicar as grandes narrativas da segunda temporada. “Assim, os membros da comunidade que querem os spoilers da temporada, podem vê-los antes do tempo,” escreveu Nolan, “e depois proteger o resto da comunidade e, assim, ajudar a distinguir entre o que é teoria e o que é spoiler”. Se esta publicação chegasse aos mil upvotes, Nolan prometeu, então ele e Joy lançariam o vídeo com os spoilers.

Bem, bastaram poucas horas até a publicação ultrapassar os mil upvotes e – como homem de palavra – Nolan reapareceu na página do AMA na noite de segunda-feira para partilhar o link de um vídeo de 25 minutos, chamado “Westworld Season Two – A Primer”.

O vídeo de spoilers começa com Jeffrey Wright, que interpreta Bernard, a narrar as consequências do banho de sangue de Delos, com que culminou a primeira temporada. Bernard vagueia por um bocado, visivelmente atordoado, a lutar contra a programação do seu sistema para se tentar lembrar do que aconteceu e depois… Bem, mais vale veres.

Se foste suficientemente corajoso para carregar no play, então sim, é a Evan Rachel Wood a cantar “Never Gonna Give You Up”. Sim, tudo isto foi uma tanga elaborada. E sim, depois o vídeo passa para cerca de 20 minutos de filmagens a preto e branco de um cão sentado ao piano enquanto toca o tema de abertura de Westworld. Bem jogado, Nolan e Joy. Bem jogado.

Mas, quem sabe? Se calhar isto é a representação real do que aí vem. Nesse caso, devemos esperar muito trolling e pelo menos dois homens muito bons nesta segunda temporada, que estreia na HBO a 22 de Abril. Em Portugal, podes ver a série no TV Séries.



