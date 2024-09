Retratos de “Club Kids” de Berlim a caminho de casa

Este artigo foi originalmente publicado na VICE Alemanha

The Aftermaths é uma série fotográfica de retratos que tirei a alguns dos meus amigos, depois de saírmos da discoteca, a caminho de casa, depois de noites de festa. É nestes momentos que consigo encontrar alguma coisa de real para captar. uma forma de, à distância, me aproximar.

A minha fotografia abrange muitos interesses. De forma mais óbvia lida com questões de identidade, mas o que me interessa mais é a ligação que crio com as minhas personagens e a ligação que elas criam comigo. No meu ponto de vista, a fotografia de retrato tem a ver com a distância que nos comprometemos a ter uns com os outros e a que deixamos no ponto intermédio.

Os meus amigos são todos indivíduos fantásticos. São suficientemente corajosos para se expressarem de uma forma que, para mentes menos treinadas, pode parecer até vulnerável. Acho que nunca me vou fartar de os fotografar.

