The Heavy Collective Está Fazendo e Documentando a História da Fotografia Australiana

Imagem por Zhang Xiao.

O fotógrafo de Sydney Jack Harries é metade do The Heavy Collective, um blog e comunidade liderando a curadoria de fotografia antipodal. Nos últimos anos, ele e seu parceiro Geordie Cargill criaram um dos arquivos de imagens mais interessantes da Austrália, trabalhando com nomes pequenos e grandes através de exposições, feiras de livros e publicações. E como se isso não bastasse, eles acabam de abrir a única loja independente de livros de fotografia de Sydney, a Press Books.

Videos by VICE

Ligamos para o Jack logo antes do relançamento do site deles, da publicação de seu novo livro e o lançamento do grupo para a estratosfera.

VICE: Então o Heavy Collective está pulando da internet para a realidade?

Jack Harries: Estamos online há quatro anos – é grátis, é fácil de fazer – mas impressão sempre foi o sonho. Nós adoramos impressão, temos nossa própria livraria aqui em Sydney. O livro vinha acontecendo há muito tempo.

Tem alguma participação no livro que te deixou realmente emocionado?

Acho que todas. Juntamos uma lista de dez nomes que respeitamos muito, e ficamos chocados quando todos decidiram pular no barco. Estou empolgado com todos eles.

Uma resposta muito diplomática.

Mark Steinmetz é um fotógrafo em preto e branco por quem tenho admiração há tempos. Tim Page é o tipo de cara cujo nome o precede, ele foi fotógrafo no Vietnã – o cara é uma lenda viva. Eu poderia passar por todos os nomes, tenho coisas ótimas para dizer sobre todos eles.

Há certas coisas que definem a estética do Heavy Collective, ou você acha que isso é uma coisa mais aberta?

Acho que há um viés. Definitivamente temos uma tendência por fotografia em filme, não estritamente, mas eu e o Georgie fotografamos em filme e acho que isso é algo que nos atrai.

O trabalho como curador afetou seu trabalho pessoal?

Sim, definitivamente. Em certos dias isso me faz querer desistir de tudo. E em outros é incrível, mas você tem que ter cuidado para não usar outras pessoas como parâmetro para seu próprio trabalho. Acho que isso te ajuda porque permite ver como o trabalho é feito – quem faz isso e por quais razões.

O que vem agora, depois do lançamento do livro?

Estamos no Kickstarter no momento para relançar o site ao mesmo tempo que o livro. Queremos que isso tenha um foco maior em projetos e comunidade, misturado às entrevistas pelas quais somos conhecidos.

Por que fazer esse livro quando vocês já tinham um lugar tão legal online?

Fotografia hoje é como água corrente: todo mundo é fotógrafo e tal. Em reação a isso, sinto que a comunidade dos livros de fotografia realmente se uniu. Há mais livros de fotos sendo publicados agora do que nos últimos dez anos. Acho que a fotografia nunca esteve mais saudável, mas nunca foi tão difícil de definir.

Você tem que abraçar a fotografia pelo que ela é – é a mídia do povo. Você tem que manter isso acima de tudo, prestamos homenagem a de onde isso veio, mas também é preciso se envolver com o futuro. Agora mais que nunca.

Acesse o Kickstarter do Heavy Collective até 25 de março.

Siga o Ben Thomson no Instagram.

Tradução: Marina Schnoor

Imagem por Zhang Xiao

Imagem por Tim Page

Imagem por Tim Page

Imagem por Mark Steinmetz

Imagem por Mark Steinmetz

Imagem por Lucas Foglia

Imagem por Lucas Foglia

Imagem por Stacy Kranitz

Imagem por Stacy Kranitz

Imagem por Bryan Schutmaat

Imagem por Bryan Schutmaat

Imagem por Kate Peters