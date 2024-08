‘The Politician’ é uma espécie de ‘Garotas Malvadas’ da politicagem

O diretor e roteirista Ryan Murphy sabe muito bem como transformar um elemento trágico dos EUA em cultura pop. De cirurgias plásticas a crimes violentos, suas séries são conhecidas por causar controvérsia ao apresentar personagens e situações polêmicas, como rolou com os cirurgiões plásticos canastrões em Nip/Tuck, os jovens irritantes de Glee e a mistura de crimes reais com ficção recontando a história violenta dos EUA em American Horror Story. Nada mais Ryan Murphy do que a sua nova série, The Politician, sobre jovens ricos e ambiciosos, disponível no dia 27 de setembro na Netflix.

A história é centrada em Payton Hobart (interpretado por Brett Platt), um jovem adotado por uma família milionária cujo maior sonho é ser presidente dos EUA. Pra conquistar esse cargo é imprescindível que vença a eleição para presidente do conselho estudantil da sua escola — que parece um pesadelo cheio de jovens ricos vestidos como se estivessem indo a um brunch Jockey Club e altamente competitivos. Arrogante e robótico, Payton não desperta nenhuma simpatia nos seus colegas como candidato e por isso pede ajuda para Infinity Jackson (Zoey Deutch), uma garota infantil e boazinha que tem câncer e é controlada por sua avó truqueira Dusty Jackson (Jessica Lange).

Os atores principais, Ben Platt e Zoey Deutch, estiveram no Brasil no dia 12 de setembro em um evento promovido para Netflix para promover a série. Entre cafés e docinhos e uma maratona de entrevistas, ambos se mostraram empolgados com o lançamento. Vale dizer que piloto da série animou bastante, como grande parte dos primeiros episódios costumam animar. Intrigas, traições, romance e um cenário coloridinho que lembra os filmes do Wes Anderson. O toque Ryan Murphy fica por conta da personagem Infinity que lembra muito — do figurino ao jeito de falar — Gipsy Rose Blanchard, presa em 2015 após ter matado sua mãe com a ajuda do namorado virtual. Gipsy passou a vida toda em uma cadeira de rodas e sendo tratada como doente por sua mãe, Dee Dee Blanchard, que enganou todo mundo ao dizer que sua filha tinha uma série de doenças.

No entanto, Zoey, a atriz que interpreta Infinity, afirmou veementemente que sua personagem não tem nada a ver com a história de Gipsy e Dee Dee. “Ela é uma personagem ficcional. A série trata de vários temas que acontecem, claro, na vida real e um deles é a Síndrome de Münchaunsen por procuração [transtorno onde indivíduos fingem que um parente ou alguém próximo está doente]. Eu acho que a Infinity, minha personagem, é 100% vítima na história,” disse a atriz à VICE.



Já que grande parte da narrativa da série gira em porto de política — ou melhor, politicagem — perguntamos se os atores possuem algum político favorito. “Qualquer um que esteja concorrendo contra o nosso presidente na reeleição. Sério, qualquer ser humano,” disse Platt à VICE. Já Zoe foi mais protocolar. “Gosto de me informar e envolver mais na política local do país, isso me parece fazer mais diferença.”

Pra quem busca uma série divertidinha para espairecer a cabeça, The Politician, que conta ainda com Gwyneth Paltrow no elenco fazendo o papel da mãe meio esquisitona de Payton, pode ser uma opção boa no mar de conteúdo feitos pela Netflix. Tem para todos os gostos, pro fã de House of Cards ao clássico Garotas Malvadas.

