A app que ajuda pessoas a encontrar o amor através dos ódios comuns

Este artigo foi originalmente publicado na VICE USA.

É habitual que sair com uma pessoa completamente desconhecida exija a ambos navegar por um campo minado de uma variedade de temas e, no final do que normalmente é uma experiência terrível, tentar perceber se têm ou não alguma coisa em comum. Não seria a experiência de sair com pessoas novas muito mais fácil se já soubesses à partida tudo o que a outra pessoa odeia de morte?

Essa é a ideia na base da Hater, uma nova aplicação de encontros que tenta ligar pessoas tendo em conta tudo aquilo de que não gostam.

A app, que é oficialmente lançada a 8 de Fevereiro, oferece aos seus rancorosos utilizadores uma selecção de tópicos – como erva, “belfies“, estilo de vida gluten-free e, sim, não te preocupes, Donald Trump – e pede que deslizes para cima se adoras, para baixo se odeias, para a direita se gostas e para a esquerda se não gostas. Depois, é seleccionado um grupo de pessoas que podem agradar ao utilizador, com base na repugnância partilhada em relação a determinados temas.

No lançamento haverá mais ou menos dois mil tópicos, mas a ideia é que os utilizadores criem os seus próprios, para que, por exemplo, a pequena minoria que, efectivamente, odeia Beyoncé possa finalmente encontrar-se e dar uma oportunidade ao amor.

Todo o conceito por trás da Hater, começou como uma piada, de acordo com o CEO, Brendan Alper, que disse à Cut que pensou na app quando, depois de se despedir da Goldman Sachs, andava a tentar encontrar ideias esquisitas para se tornar um escritor de comédia. “Quanto mais pensava naquilo, mais me ia apercebendo que não era só uma ideia com piada e que até fazia bastante sentido”, revela.

E, afinal de contas, a intuição de Alper é, até, apoiada pela ciência. Em 2006, Jennifer Bosson, uma psicóloga da Universidade da florida, descobriu que as pessoas fazem amizade mais facilmente com com quem odeia as mesmas coisas que elas e chegou mesmo a publicar uma série de estudos sobre o facto.

Já foi dito, “love will tear us apart”, portanto, talvez a Hater possa, pelo menos, ajudar aqueles de nós com o coração cheio de ódio, a safar-se melhor.