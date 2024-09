THUMP X A VOLTA X N.A.A.F.I: Edição Especial

É com enorme prazer que apresentamos essa edição especial da playlist THUMP x A VOLTA. É isso mesmo, convidamos o coletivo NAAFI, diretamente do México, pra fazer uma seleção de dez músicas. Entre os artistas estão Lao, Imaabs, Lechuga Zafiro e produtores de alguns outros cantos, como Nídia Minaj, da lusitana Príncipe Discos. A arte ficou por conta de Clay Gibson. Aumenta aí o som e vem curtir um reggaeton!



01. Lao – 雨と孤独

Último lançamento do Lao. Ele disse que esse som foi feito para a internet.

Videos by VICE

02. uli-k – sensación

Um reggaeton bem tranquilo da nova cena dos reggaetoneros do Reino Unido.

03. Imaabs – Diferencia

Esse é o tema que o Imaabs fez para o Underbelle, um documentário sobre os grafiteiros de trens da DSS Crew.

04. O.M.A.A.R – GTR (this is not official)

A hashtag para esse som é #ACCELERATION. OMAAR é mais rápido do que o melhor do México.

05. ZAKMATIC ?— MICROPUNTO – HXC NO MAS

Uma faixa do Pirata 2, nossa compilação de bootlegs de 2015. O Zakmatic é um grande amigo nosso nos Estados Unidos.

06. Espectral – 2

Esse acabou de sair pelo Centro de Cultura Digital. O Espectral fez uma, explorou o acervo do Arquivo Nacional do Som e se baseou nas musicas de rituais dos Ikoots, do Istmo de Tehuantepec.

07. Nidia Minaj – Estudio da Mana (Escandalosas)

Nós gostamos muita da Príncipe Discos. A Nidia Minaj faz os melhores sons!

8. MC Roba Cena – Parado na Squina (Lechuga Zafiro Edit)

Um edit de baile funk do Lechega Zafiro com muito grave, que saiu para download na nossa compilação Pirata 2. Esse remix é poderoso!

09. Rivera – Sientelo (Rip from NTS x NAAFI’s Spaceseeds mix)

Um rip do nosso último show do Spaceseeds na radio NTS. O Rivieira é um menino de 18 anos de Tepic em Nayarit no México. Na real, não sabemos muito sobre ele, mas é hit!

10. Tomasadelreal – Tomasa Del Real X Mini – Hangover

Essa base foi originalmente feita pelo Paul Marmota e pelo Lao para a La Mafia del Amor. O instrumental apareceu em algumas mixtapes, mas agora, finalmente, a Tomasa del Real botou esse vocal por cima.

A VOLTA está no YouTube // Twitter

O N.A.A.F.I está no Facebook // Soundcloud // Twitter