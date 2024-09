“Tocarei sua vida de uma forma que você nunca entenderá por completo”, diz Tiga

Hermetismo faz parte do trabalho do veterano produtor canadense Tiga. Há um clima meio desalinhado em muitas de suas faixas — como no seu mais novo single “Bugatti” em que ele, de forma confiante, performática e um tiquinho desajeitada, se vangloria do carro caríssimo que dirige — o que te deixa com mais dúvidas do que certezas sobre o homem por trás do som.

Por isso, em um primeiro momento, esta entrevista engraçadinha de bastidores que você vê acima, filmada para a promoção de seu novo disco, No Fantasy Required, é uma boa oportunidade para conhecer um pouco mais da vida de Tiga, que responde ao nome de batismo James Sontag. Passaram-se sete anos desde seu último disco (Ciao!), então deve ter alguma história por trás do novo álbum, lançado pelo subselo da Ninja Tune, Counter Records.

De forma nada surpreendente, trata-se de uma exibição bem coreografada da caricatura de uma celebridade excêntrica e reclusa. Tiga fala sobre os aplicativos que está desenvolvendo (como Instant Fireman), os sinais secretos estilo Anna Wintour pelos quais se comunica com seus assistentes (uma coçadinha no queixo, por exemplo, significa “faça deste belga idiota um astro”) e que notas ele daria ao EDM (8), Kanye West (2) e ele mesmo (9,5). Tiga fala inclusive das músicas com títulos ridículos — “Tiga Makes You Dance All Night,” “Tiga 2014,” “Tiga Keep Dancing” — que acabaram não entrando no disco. Se você está confuso, não está errado: como ele mesmo diz durante o vídeo: “Te emocionarei de maneiras que você nunca entenderá por completo”.

Talvez seja melhor assim — a ficção criada por ele talvez nos revele mais do que qualquer biografia. É possível que as verdadeiras respostas para perguntas como “Por que demorou sete anos para este disco ficar pronto?” não sejam tão interessantes quanto as bizarrices, zoeiras e desconforto que ele quer trazer para seu novo trabalho.

“Embarque comigo na jornada coração adentro da mente coletiva de um único homem que move o Império Sagrado Tigano rumo ao futuro que mal posso esperar para compartilhar com vocês”, disse Tiga ao THUMP sobre o vídeo. “A vida é apenas uma série de mesas e o trabalho que você desempenha nelas. Então vamos arregaçar nossas mangas e dar duro”.

No Fantasy Required está disponível agora via Counter Records.

